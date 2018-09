Stuttgart (ots) -Clemens Bratzler moderiert das landespolitische Magazin desSüdwestrundfunks (SWR).Zu den geplanten Themen der Sendung gehören:Fremde oder Freunde - spaltet Erdogan Deutsche und Deutschtürken?Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan kommt diese Wochezu einem offiziellen Staatsbesuch nach Deutschland. Während Politikerüber den richtigen Umgang mit dem Autokraten diskutieren, sind vielein der deutschen Bevölkerung irritiert. Sie wundern sich über dieErdogan-Begeisterung ihrer türkischstämmigen Mitbürgerinnen undMitbürger und empfinden das Zusammenleben mit ihnen als immerschwieriger. Ob Özil-Foto, Kopftuchdebatte oder der Einflusstürkischer Imame in deutschen Moscheen: Treibt Erdogan einen Keil indie deutsche Gesellschaft? Zu Gast im Studio ist Eren Güvercin,Journalist und Autor.Vor Ort in MannheimVor-Ort-Reporterin Alix Koch besucht das Mannheimer Viertel"Little Istanbul". Hier wohnen viele Türken und kaum Deutsche. Wollensich die Deutschtürken abschotten oder kehren Deutsche ihnen denRücken?Behandlungsfehler - die Gefahr im KrankenhausSind solche Vorfälle wie in einer Göppinger Klinik - Verabreichungvertauschter Infusionen mit Todesfolge - tragische Einzelfälle? Wiehoch ist der Risikofaktor "Krankenhaus"? Auch dem Pflegepersonal undden Ärzten können Fehler unterlaufen. In diesem Fall müssenbetroffene Patienten oft jahrelang um ihr Recht kämpfen.Neue Häuser statt freier Flächen in ReutlingenDer Wohnungsnot möchte die Stadt Reutlingen mit Nachverdichtungabhelfen und plant mehrere Hochhäuser. Doch die Anwohner desBihler-Areals fürchten um ihren freien Blick und Licht. Das ThemaNachverdichtung sorgt nicht nur in Reutlingen für Diskussionen.Maaßen, Kauder und die Folgen - wie groß ist diePolitikverdrossenheit?Der Fall Maaßen hat viel Vertrauen zerstört. Zurück bleiben imAnsehen beschädigte Politikerinnen und Politiker und fassungsloseWähler. Nun wurde der baden-württembergische BundestagsabgeordneteVolker Kauder, einer der engsten Merkel-Vertrauten, alsCDU-Fraktionsvorsitzender in Berlin abgewählt - eine innerparteilicheRevolte gegen die Bundeskanzlerin? Wollen auch die Bürgerinnen undBürger einen politischen Wechsel?"Zur Sache Baden-Württemberg" Das SWR Politikmagazin"Zur Sache Baden-Württemberg" mit Clemens Bratzler berichtet überdie Themen, die das Land bewegen. Vor-Ort-Reportagen,Hintergrundfilme, Studiointerviews und Satirebeiträge lassenpolitische Zusammenhänge verständlich werden. In der"Wohnzimmer-Konferenz" diskutieren jeden Donnerstag dreiBaden-Württemberger/innen via Webcam von ihrem Wohnzimmer aus liveüber aktuelle politische Themen. Das letzte Wort bleibt demMinisterpräsidenten des Landes vorbehalten - computeranimiert und mitder Stimme des SWR3 Comedychefs Andreas Müller.Informationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Linksunter SWR.de/kommunikation.Mediathek: Nach der Ausstrahlung sind die Sendung und dereneinzelne Beiträge unter SWRmediathek.de und unterSWR.de/zur-sache-baden-wuerttemberg zu sehen.Pressefotos bei ARD-foto.de.Pressekontakt:Katja Matschinski, 0711 929 11063, katja.matschinski@SWROriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell