Behandlung mit ITB-Therapie zeigt gegenüber oraler Medikation Verbesserungen der Lebensqualität und Reduzierung der spastikbezogenen Schmerzen (FOTO)

Düsseldorf/Meerbusch (ots) -Arzneimittelverabreichung über das MedtronicSynchroMed(TM)II-InfusionssystemMedtronic plc (NYSE:MDT) gab die Online-Veröffentlichung desArtikels "Effect of intrathecal baclofen on pain and quality of lifein post-stroke spasticity: a randomized trial (SISTERS)" in Stroke: AJournal of Cerebral Circulation (Stroke) bekannt. Die Ergebnisse,sekundäre Endpunkte der Studie "Spasticity In Stroke-RandomisedStudy" (SISTERS), belegen, dass eine Therapie mit intrathekalemBaclofen (ITB TherapySM) spastikbezogene Schmerzen reduziert und dieLebensqualität stärker verbessert als eine konventionellemedikamentöse Behandlung (CMM, Conventional Medical Management) mitoraler antispastischer Medikation."Trotz ihres belegten Nutzens kommt die ITB-Therapie bei derBehandlung schwerer Spastik nach einem Schlaganfall viel zu seltenzum Einsatz", so der Studienleiter Michael Creamer (D.O.), CentralFlorida Pain Relief Centers, US-Bundesstaat Florida. "Diesesekundären Studienergebnisse belegen, dass die ITB-Therapie neben derBehandlung des übermäßigen Muskeltonus in Zusammenhang mit Spastikzudem spastikbezogene Schmerzen lindert und die Lebensqualitätsteigert. Daher sollte die Therapie bei der Erwägung vonBehandlungsoptionen für eine Spastik nach einem Schlaganfallberücksichtigt werden."Ein Schlaganfall kann zu zahlreichen körperlichen und emotionalenProblemen, Einschränkungen im Alltag und Schmerzen führen.1 Spastikist einer Erkrankung, bei der sich Muskeln kontinuierlichzusammenziehen und verhärten. Dabei handelt es sich um eine relativhäufige langfristige Schlaganfall-Komplikation. Bis zu 13 Prozent derPatienten leiden nach einem Schlaganfall unter schwerer, behindernderSpastik.2 Diese Patientenerleiden im Vergleich zu Patienten mitnormalem Muskeltonus tendenziell mehr Schmerzen und weisen einegeringe gesundheitsbezogene Lebensqualität auf.3Die Ergebnisse der Studie demonstrieren, dass ITB gemäß derNumerical Pain Rating Scale (NPRS) über sechs Monate hinweghinsichtlich tatsächlicher und minimaler spastikbezogener Schmerzenwirksamer als CMM war. Zudem gaben die meisten ITB-Patienten (73Prozent gegenüber 48 Prozent der CMM-Patienten) an, dass sie mit derSpastikminderung nach 6 Monaten zufrieden waren. Der Beleg einerverbesserten Schmerzlinderung und Lebensqualität bei ITB im Vergleichzu CMM im Rahmen dieser Studie stärkt die bestehenden Datenhinsichtlich der Auswirkungen von ITB auf die Spastik.SISTERS ist die erste randomisierte, kontrollierte, offene,multizentrische Studie, die Wirksamkeit und Sicherheit derITB-Therapie im Vergleich zur konventionellen medizinischenBehandlung mit oraler antispastischer Medikation zur Behandlung vonSpastik nach einem Schlaganfall nach sechs Monaten aktiver Therapiebewertet. Im Rahmen der Studie wurden 60 Patienten in Europa und denVereinigten Staaten randomisiert. Die primären Ergebnisse wurden imJanuar 2018 im Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatryveröffentlicht. In diesem neuen Artikel werden die Ergebnisse anderervordefinierter sekundärer Ergebnisse der SISTERS-Studie vorgestellt,darunter Schmerzbeurteilungen, Messungen der Lebensqualität undPatientenzufriedenheit mit der Therapie.In der ITB-Gruppe war die Zahl der Patienten mit unerwünschtenEreignissen (24/25 Patienten, 96 Prozent; 149 Ereignisse) größer alsin der CMM-Gruppe (22/35, 63 Prozent; 77 Ereignisse). Die Ereignissestimmten jedoch insgesamt mit dem bekannten Sicherheitsprofil derITB-Therapie überein. Rund die Hälfte der arzneimittel-, instrument-oder operationstechnikbedingten unerwünschten Ereignisse sind währendder Implantation und Titration aufgetreten. Es gab keine Patienten,die die ITB-Therapie aufgrund der genannten therapiebedingtenunerwünschten Ereignisse unterbrechen mussten.4"Spastikbezogene Schmerzen sind eine häufige und oftvernachlässigte Nachwirkung von Schlaganfällen, die zudem dieLebensqualität beeinträchtigen können, insbesondere bei Patienten,die unter Spastik nach einem Schlaganfall leiden," so Charlie Covert,Vice President und General Manager, Targeted Drug Delivery, MedtronicPain Therapies. "Bei Medtronic arbeiten wir daran, ein besseresBewusstsein für die ITB-Therapie als wirksame Behandlung für eineschwere Spastik nach einem Schlaganfall zu schaffen. Wir freuen uns,dass diese Ergebnisse demonstrieren, dass mit einem besserenSpastikmanagement weitere Verbesserungen möglich sind."Über die ITB-TherapieDie ITB-Therapie ist für die Behandlung von schwerer Spastik nacheinem Schlaganfall, einer Rückenmarks- oder Gehirnverletzung, beimultipler Sklerose und bei Zerebralparese indiziert. Bevor eineLangzeitinfusion mithilfe eines Pumpenimplantats in Erwägung gezogenwird, muss der Patient zunächst auf eine Screening-Dosis desintrathekal verabreichten Baclofens ansprechen.Über das SynchroMed II-Arzneimittelinfusionssystem zurintrathekalen MedikamentengabeDie Pumpe und der Katheter von Medtronic SynchroMed II werdenunter die Haut implantiert und dienen der Arzneimittelinfusion in denintrathekalen Raum. Damit können Ärzte die Dosis auf ein Minimumreduzieren und die Verabreichung des Medikaments individuell auf denPatienten abstimmen. SynchroMed II ist für Patienten mit chronischentherapierefraktären Schmerzen oder schwerer Spastik vorgesehen, beidenen sich andere Therapien als ineffektiv erwiesen haben oderschwere Nebenwirkungen bei oraler Medikation zeigten. Bei demInfusionssystem handelt es sich zudem um ein Ganzkörper-MRT-fähigesProdukt gemäß den Angaben in der Produktkennzeichnung. Seit seinerEinführung vor über 30 Jahren wurden weltweit mehr als 375.000Patienten mit dem Arzneimittelinfusionssystem von Medtronicbehandelt.5Über MedtronicMedtronic plc (www.medtronic.com), mit Hauptsitz in Dublin,Irland, ist weltweit führender Anbieter von Medizintechnik,medizinischen Dienstleistungen und Lösungen - um bei Millionen vonMenschen in aller Welt Schmerzen zu lindern, Gesundheitwiederherzustellen und Leben zu verlängern. Medtronic beschäftigtweltweit mehr als 86.000 Mitarbeiter und unterstützt Ärzte,Krankenhäuser und Patienten in mehr als 150 Ländern. So engagiertsich das Unternehmen mit Partnern in aller Welt für eine bessereGesundheitsversorgung - Further, Together.Aussagen über die Zukunft unterliegen den Risiken undUnsicherheiten, wie sie in den von Medtronic bei der Securities andExchange Commission hinterlegten regelmäßigen Berichten dargestelltsind. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von denVoraussagen abweichen.SynchroMed® ist eine eingetragene Marke von Medtronic.Quellen:1. Treister AK, Hatch MN, Cramer SC, Chang EY. Demystifyingpoststroke pain: from etiology to treatment. PM R. 2017;9:63-75. doi:10.1016/j.pmrj.2016.05.0152. Dvorak EM, Ketchum NC, McGuire JR. The underutilization ofintrathecal baclofen in poststroke spasticity. Top Stroke Rehabil.2011;18:195-2023. Gillard PJ, Sucharew H, Kleindorfer D, et al. The negativeimpact of spasticity on the health-related quality of life of strokesurvivors: a longitudinal cohort study. Health Qual Life Outcomes.2015;13:159.4. Creamer M, Cloud G, Kossmehl P, et al. Intrathecal baclofentherapy versus conventional medical management for severe post-strokespasticity: results from a multicentre, randomised, controlled,open-label trial (SISTERS). J Neurol Neurosurg Psychiatry. Im Januar2018 online veröffentlicht. Doi: 10.1136/jnnp-2017-3170215. Interne Daten von Medtronic. 