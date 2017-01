Behandelt Apple Irland RESPEKTLOS?

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Liebe Leser,

Apple sorgt aktuell für Unverständnis bei irischen Politikern. Eigentlich sollte CEO Tim Cook zu einer Anhörung von einem Finanzausschuss erscheinen, um zu den Steuernachzahlungen in Höhe von 13 Milliarden USD Stellung zu nehmen. Dazu wird es aber wohl nicht kommen. Eine Apple-Managerin teilte mit, dass das Unternehmen einer Empfehlung folgen werden, nach der keinerlei Aktivitäten unternommen werden sollen, die zukünftige Ergebnisse beeinflussen könnten. Den Termin Anfang Februar werde Cook deshalb auch nicht wahrnehmen. Irische Politiker reagieren sichtlich enttäuscht und bezeichnen das Verhalten als respektlos gegenüber dem irischen Volk.

Setzt Apple auf Trump?

Cook selbst hat sich zu den Vorwürfen schon öffentlich geäußert und bezeichnete diese wenig galant als „politischen Scheiß“. Die Kommission sollte sich schämen, da die ganze Angelegenheit eine Schande für die europäischen Bürger sein. Derweil hat der baldige Präsident Trump schon in Aussicht gestellt, niedrigere Steuern für die Rückführung von Kapital in die USA zu beschließen. Auf bis zu 10 Prozent könnte der Steuersatz sinken, aktuell liegt er noch bei 35 Prozent. Sollte Trump in dieser Hinsicht seine Versprechen halten, so ist eine Rückführung der Gewinne von Apple wahrscheinlich, zumindest laut Apple-Finanzchef Luca Maestri. Er versprach genau einen solchen Schritt, sobald die Steuerquote „vernünftiger“ ist.

Diese 7 Aktien werden 2017 völlig durch die Decke gehen!

Zögern Sie also nicht und schlagen Sie umgehend zu. So fahren Sie in 2017 die größten Börsengewinne überhaupt ein. Nur so nehmen Sie das volle Potenzial der 7 Top-Aktien 2017 mit. Um welche Aktien es sich dabei handelt, erfahren Sie nur HIER und HEUTE im kostenlosen Report: „7 Top-Aktien für 2017“!

Klicken Sie jetzt HIER und erhalten Sie „7 Top-Aktien für 2017“ absolut kostenlos!

Ein Gastbeitrag von Laurenz Erwald.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse