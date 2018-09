Beginnende Demenz für Angehörige nur schwer zu erkennen

Baierbrunn (ots) - Die Diagnose Demenz kann nur ein Arzt stellen -und genau das wollen Betroffene oft nicht. "Sie merken selber, dassetwas nicht stimmt. Viele haben Angst und sind deswegen in einerAbwehrhaltung", sagt Susanna Saxl von der DeutschenAlzheimer-Gesellschaft im Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau".Wenn Familienmitglieder das Thema ansprechen, ist Fingerspitzengefühlgefragt. Nicht von Demenz sprechen, sondern eher von Vergesslichkeitoder Durchblutungsstörungen oder einen generellen Check-upvorschlagen. Das eigentliche Thema sollte man dem Arzt vorherandeuten.Demenz beginnt schleichend. Die ersten Symptome lassen sich ofterst im Nachhinein in den richtigen Zusammenhang einordnen. "Rückzugkann darauf hindeuten", sagt Gabriele Schröder, die in HamburgAngehörige im Umgang mit Demenzbetroffenen berät. Auch Konfliktewegen Unordnung und nicht eingehaltener Absprachen können dann ineinem anderen Licht erscheinen. Viele Betroffene wollen sich nichtsanmerken lassen und kämpfen laut Schröder lange dafür, die Fassadeaufrechtzuerhalten, "auch vor sehr nahestehenden Menschen". In deraktuellen "Apotheken Umschau" erfahren Kinder und Partner, wie sieBetroffene unterstützten können und dabei selbst bei Kräften bleiben.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.Das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" 9/2018 B liegt aktuell inden meisten Apotheken aus.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Apotheken Umschau, übermittelt durch news aktuell