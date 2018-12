Zu Beginn des neuen Jahres leben 7.674.575.000 Menschen auf der Erde

Finanztrends Video zu



Hannover (ots) - In der Nacht zum 1. Januar 2019 werdenvoraussichtlich 7.674.575.000 Menschen auf der Erde leben. Das sindrund 83 Millionen Menschen mehr als im Jahr zuvor. DieWeltbevölkerung ist im Jahr 2018 somit in etwa um die EinwohnerzahlDeutschlands gewachsen. Jede Sekunde kommen durchschnittlich 2,6Erdenbürger (Geburten minus Todesfälle) hinzu. Diese Zahlen gibt dieDeutsche Stiftung Weltbevölkerung (DSW) zum Jahresende 2018 bekannt.Bis 2050 verdoppelt sich die Bevölkerung AfrikasBesonders stark wächst die Bevölkerung in Afrika. Dort wird siesich nach aktuellen Prognosen der Vereinten Nationen von heute rund1,3 Milliarden Menschen auf voraussichtlich rund 2,5 Milliarden imJahr 2050 fast verdoppeln. Bis 2100 wird die Bevölkerung Afrikasvoraussichtlich um weitere zwei Milliarden auf rund 4,5 MilliardenMenschen wachsen."Eine Hauptursache des Bevölkerungswachstums in Afrika südlich derSahara ist die hohe Zahl ungewollter Geburten. Denn dort kann jedezweite Frau nicht verhüten, obwohl sie das möchte. Das hat zur Folge,dass Frauen dort im Durchschnitt ein Kind mehr bekommen, als sie sichwünschen", sagt DSW-Geschäftsführerin Renate Bähr. "Das liegt vorallem daran, dass es an Aufklärung, Verhütung und einer gutenGesundheitsversorgung mangelt. Ein häufig übersehener Grund istaußerdem fehlende Gleichberechtigung, denn viele Frauen haben bei derFamilienplanung kein Mitspracherecht. Diese Bereiche müssen dringendstärker gefördert werden - auch durch deutsches Engagement. WennFrauen frei entscheiden könnten, ob bzw. wann und wie viele Kindersie bekommen, würde die Bevölkerungszahl in der Region zum Endedieses Jahrhunderts um 30 Prozent niedriger liegen, als derzeitprognostiziert wird."Die Welt als Dorf - heute und 2050Wenn die Welt heute ein Dorf mit nur 100 Einwohnern wäre, wärendavon 59 aus Asien, 17 aus Afrika, zehn aus Europa, acht ausLateinamerika, fünf aus Nordamerika und einer aus Ozeanien. Die Zahlder Dorfbewohner würde bis zum Jahr 2050 auf 129 steigen.Über die DSWDie DSW ist eine international tätige Entwicklungsorganisation.Ziel unserer Arbeit ist es, zur Umsetzung des Menschenrechts aufFamilienplanung und zu einer zukunftsfähigen Bevölkerungsentwicklungbeizutragen. Jugendliche sind daher die wichtigste Zielgruppe unsererProjekte. Auf nationaler und internationaler Ebene nehmen wirEinfluss auf politische Entscheidungsprozesse in den BereichenGesundheit, Familienplanung und Gleichstellung der Geschlechter.Weitere Informationen- Unsere Weltbevölkerungsuhr zeigt sekundengenau, wie vieleMenschen auf der Erde leben:https://www.dsw.org/#weltbevoelkerung- Infoblatt "Weltbevölkerung - Entwicklung und Projektionen":https://bit.ly/2RcoiJC- Blogbeitrag "5 Fragen - 5 Antworten zur Weltbevölkerung":http://bit.ly/Fragen-Antworten-WB- Grafik "Die Welt ein Dorf": https://bit.ly/2MqmICvPressekontakt:Mareike DöringPressesprecherinDeutsche Stiftung Weltbevölkerung (DSW)Hindenburgstr. 25 | 30175 HannoverTelefon: 0511 94373-38E-Mail: mareike.doering@dsw.orgInternet: www.dsw.orgOriginal-Content von: Deutsche Stiftung Weltbevölkerung, übermittelt durch news aktuell