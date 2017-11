Zu Beginn der konsumstarken Vorweihnachtszeit / Ericsson analysiert 5G-Umsatzpotential für den Einzelhandel (FOTO)

Düsseldorf (ots) -> Digitalisierung verschiedener Branchen ermöglicht globaleUmsatz-steigerung im Bereich Informations- undKommunikationstechnologie von 1.307 Milliarden US-Dollar in 2026> Anteil 5G-basierter digitaler Lösungen für den Einzelhandel machtallein acht Prozent des zusätzlichen Umsatzpotentials aus> Omnikanal-Zugang zu Waren, Virtual Reality (VR) und AugmentedReality (AR) sowie die Nutzung von Big Data im FokusLebkuchenherzen, Spekulatius und Dominosteine - dieVorweihnachtszeit in den Supermärkten hat bereits begonnen. Passendzur jährlich konsumstärksten Zeit im Einzelhandel veröffentlichtEricsson die neuen Ergebnisse der Studienreihe "The 5G BusinessPotential" - diesmal für den Einzelhandel. Laut der erweitertenStudien, bei der neue Branchen dem Untersuchungsfeld hinzugefügtwurden, ermöglicht 5G-basierte Digitalisierung verschiedener Brancheneine globale Umsatzsteigerung im Bereich Informations- undKommunikationstechnologie (IKT) von 1.307 Milliarden US-Dollar in2026. 8 Prozent hiervon allein im Einzelhandel.Die Ergebnisse der Studienreihe "The 5G Business Potential"untersucht zusätzliches Umsatzpotential durch 5G-basierteDigitalisierung für den Bereich IKT in verschiedenen Branchen. DieseErgebnisse spiegeln somit auch die Tragweite von 5G für dieseBranchen wieder. Neben oft diskutierten 5G-Anwendungsfeldern, wieIndustrie 4.0 und vernetzten Mobilitätslösungen, steht in der neuenAusgabe der Studienreihe nun auch ein klassisches Verbraucherthema imFokus: der Einzelhandel und das Einkaufserlebnis. "Durch Amazon undCo. hat sich die Erwartung des Verbrauchers an das Einkaufserlebnisfundamental gewandelt", erläutert Stefan Koetz, Vorsitzender derGeschäftsführung der Ericsson GmbH. "5G spielt beim Shopping derZukunft eine essentielle Rolle - beispielsweise der Einsatz vonmobilen VR- und AR-Lösungen im Einzelhandel wird durch die kurzenReaktionszeiten von 5G überhaupt erst möglich." Bisher sind mobileAR- und VR-Lösungen aufgrund der Reaktionszeit der Funkverbindungnicht praktikabel. Denn stellen die Brillen virtuelle Inhalte zustark zeitverzögert dar, reagiert der menschliche Organismus nacheiniger Zeit mit Übelkeit und Kopfschmerzen - auch als MotionSickness bekannt. Dieses Hindernis in der Nutzung belegte zuletztauch die Studie "Merged Reality" des Ericsson ConsumerLabs.Aber auch neben VR und AR bietet 5G zahlreiche Vorzüge für denEinzelhandel. Durch neue Netzfunktionen kann der Omnikanal-Zugang derKunden zu den Waren und die Nutzung von Big Data vorangetriebenwerden. Zudem bietet die Technologie durch vernetzte Liefer- undWertschöpfungsketten großes Potential für die Logistik zwischenEinzelhandel und Warenlager.Über die Studie "The 5G Business Potential"Der wissenschaftliche Studie "The 5G Business Potential" wurdeunter der Maßgabe verfasst, eine konservative und authentischePerspektive gegenüber den möglichen Umsatzpotentialen in derIKT-Branche einzunehmen. Ziel war es, künftige Auswirkungen der5G-Technologie auf verschiedene Branchen zu prognostizieren. Hierzuarbeitete Ericsson eng mit der Unternehmensberatung Arthur D. Littlezusammen. Analysiert wurden Daten aus Interviews mit Experten vonEricsson und Arthur D. Little sowie führende Branchenreports. Nacheiner initialen Veröffentlichung globaler Ergebnisse werden nunfortlaufend branchen- und länderspezifische Daten veröffentlicht.Link zur aktuellen Veröffentlichung: http://ots.de/fOFzsÜber die Ericsson ConsumerLab-Studie "Merged Reality"Informationen zur Consumer ConsumerLab-Studie "Merged Reality"finden Sie in der deutschen Pressemitteilung(http://www.presseportal.de/pm/13502/3666495) und auf derenglischsprachigen Ericsson-Website: http://ots.de/zFv3LÜber EricssonEricsson ist Weltmarktführer auf dem Gebiet derKommunikationstechnologie und -dienstleistungen mit Firmenzentrale inStockholm, Schweden. 40 Prozent des weltweiten Mobilfunkverkehrswerden über Netztechnik von Ericsson abgewickelt. Mit innovativenLösungen und Dienstleistungen arbeitet Ericsson an der Vision einervernetzten Zukunft, in der jeder Einzelne und jede Branche sein / ihrvolles Potenzial ausschöpfen kann.Das 1876 gegründete Unternehmen beschäftigt weltweit rund 109.000Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und arbeitet mit Kunden in 180Ländern zusammen. 2016 erwirtschaftete Ericsson einen Umsatz von 23,5Mrd. EUR (222,6 Milliarden SEK). Ericsson ist an der NASDAQ OMX inStockholm und der NASDAQ in New York gelistet.In Deutschland beschäftigt Ericsson rund 2.000 Mitarbeiter an 11Standorten - darunter rund 950 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter imBereich Forschung und Entwicklung (F&E). Der Hauptsitz istDüsseldorf.Pressekontakt:Pressekontakt Ericsson GmbHMartin Ostermeier // Leiter Externe Kommunikation Deutschland //Tel: +49 (0) 211 534 1157 // eMail: ericsson.presse@ericsson.com //Twitter: https://twitter.com/Ericsson_GmbHOriginal-Content von: Ericsson GmbH, übermittelt durch news aktuell