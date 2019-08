Beginn der Registrierung für Fachbesucher der 2. CIIE

Shanghai (ots/PRNewswire) - Die zweite China International ImportExpo (CIIE) ist ab sofort für Fachbesucher aus dem In- und Auslandgeöffnet. Diese können sich bis zum 30. September auf der offiziellenWebsite anmelden.Registrierungslink:https://www.ciie.org/ciie/f/visitor/pre-book?locale=enAnleitung zur Registrierung: http://youtu.be/g6aruvCkshcDie zweite CIIE wird im November in Shanghai stattfinden undsieben Ausstellungsbereiche umfassen: Dienstleistungen, Automobile,Ausrüstungen, Sci-Tech-Leben, Lebensstile, medizinische Geräte undGesundheitsprodukte sowie Lebensmittel und landwirtschaftlicheProdukte.Die geplante Ausstellungsfläche für Unternehmens- undGeschäftsausstellungen auf der zweiten CIIE wird 300.000 Quadratmeterumfassen und ist damit größer als die Fläche der ersten Expo.Die zweite CIIE wird einen zusätzlichen Ausstellungsbereich fürhochwertige Konsumgüter bereitstellen und Produkte aus den BereichenAugmented Reality, Virtual Reality und Advanced Senior Carevorstellen, um dem Wirtschaftswachstum Chinas und dem steigendenKonsum im Land gerecht zu werden.Die Expo definiert Fachbesucher als Einkäufer, Brancheninsider undExperten aus Unternehmen, Regierungsstellen, öffentlichenEinrichtungen und sozialen Einrichtungen.Um das Anmeldeverfahren für Fachbesucher so einfach wie möglich zugestalten, haben die Veranstalter folgende Maßnahmen eingeführt:Die Besucher des vergangenen Jahres müssen sich nicht erneutregistrieren. Wenn sie sich bei der Registrierungsplattform anmelden,werden die zuvor übermittelten Informationen automatisch geladen,nachdem sie auf den Link "I'M A REGISTERED BUYER OF THE FIRST CIIE"geklickt haben.Außerdem wurde die Frist für die Registrierung verlängert.Fachbesucher können sich bis zum 30. September anmelden, d. h. einenMonat länger als im Vorjahr.Darüber hinaus werden die Fachbesucher nach der Registrierungdetailliert über die Aktivitäten der CIIE informiert und per E-Mailregelmäßig über Aussteller und ihre Produkte auf dem Laufendengehalten.Im vergangenen Jahr fand die erste CIIE in Shanghai statt, so dassdie Welt die Errungenschaften der Globalisierung und desWirtschaftswachstums des Landes entdecken konnte.Der Wert der potenziellen Verträge, die sich aus der Messeergaben, lag bei über 57,8 Milliarden US-Dollar. Das größte Segmentbildete mit 16,5 Milliarden US-Dollar die intelligenteHigh-End-Technologie, gefolgt von Nahrungsmitteln und Agrarproduktenim Wert von 12,7 Milliarden US-Dollar und Automobilen im Wert von 12Milliarden US-Dollar.Die zweite CIIE findet vom 5. bis 10. November 2019 in Shanghaistatt.Informationen zur China International Import Expo (CIIE)CIIE ist Chinas nationale Importmesse, die gemeinsam vomHandelsministerium der Volksrepublik China und der Regierung desBezirks Shanghai finanziert wird.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/955235/Registration_Begins_for_Professional_Visitors_of_the_2nd_CIIE.jpgPressekontakt:Liu Xiang+86-20-892682551014734924@qq.comOriginal-Content von: China International Import Expo, übermittelt durch news aktuell