Beginn der Motor-Restaurierung beim einzigen Ferrari-Boot

Einziges Boot der Welt, das von einem Ferrari-Motor angetriebenwird, wurde mit dem Segen von Enzo Ferrari gebautMaranello, Italien (ots/PRNewswire) - Das einzige mit einemFerrari-Motor angetriebene Hydroplane-Rennboot der Geschichte ziehtin seiner ursprünglichen Heimat, im italienischen Maranello,weltweite Aufmerksamkeit auf sich. Das 1952 unter der höchstpersönlichen Beteiligung von Enzo Ferrari gebaute,geschichtsträchtige Hydroplane-Rennboot - das einzige seiner Art -wird gerade für sein anstehendes 70. Jubiläum vorbereitet. Dafür wirdder Motor im berühmten Technikzentrum von Ferrari Classicherestauriert.Das Boot, das den Namen Arno XI trägt, wurde gebaut, umGeschwindigkeitsrekorde zu brechen. Und tatsächlich kann es auf eineunvergleichliche Erfolgsgeschichte zurückblicken, so etwa auf den1953 aufgestellten und bislang nicht überbotenen Rekord von über 240km/h auf dem Lago d'Iseo in Italien. Der erste Besitzer des Boots,Achille Castoldi, freundete sich 1951 mit den beidenGrand-Prix-Fahrern von Ferrari, Alberto Ascari und Luigi Villoresi,an. Die beiden berühmten Rennfahrer halfen Castoldi bei derEntwicklung eines Ferrari-Motors, der der einzige, jemals für einWasserfahrzeug gebaute werden sollte. Enzo Ferrari willigte ein, sichpersönlich an dem Projekt zu beteiligen, und übernahm die Aufsichtüber jeden einzelnen Schritt bei der Entwicklung und Erprobung desMotors. Der Chefkonstrukteur von Ferrari, Aurelio Lampredi, und dasIngenieurteam waren direkt in das Projekt einbezogen."Dies ist einer der bedeutendsten Motoren in der Geschichte vonFerrari", sagte Luigino "Gigi" Barp, Leiter von Ferrari Classiche,der Abteilung von Ferrari, die dafür verantwortlich ist,Ferrari-Oldtimer wieder in den Originalzustand zu bringen. "Wir habenschon die seltensten und wertvollsten Ferraris, die jemals gebautwurden, restauriert, aber natürlich haben wir bisher nur an Motorenund Karossen von Autos gearbeitet. Die Restaurierung dieses 1952erFerrari-Motors, der speziell für diese einzigartige Konstruktionhandgefertigt wurde, ist für uns am Hauptsitz von Ferrari dasAufregendste, das wir je erlebt haben.""Stellen Sie sich vor, Sie sind ein Top-Techniker von Ferrari underhalten die Gelegenheit, an exakt den Teilen arbeiten zu dürfen, dieEnzo Ferrari höchst selbst mitgeschaffen und mitentwickelt hat",sagte Milton Verret, Geschäftsmann aus Austin und vierter undderzeitiger Besitzer des Boots. "Für einen Sammler von einmaligen undseltenen Ferraris gibt es nichts, was vergleichbar wäre mit einemRennboot, das von einem Formel-1-geeigneten Ferrari-Motor angetriebenwird. Und nehmen Sie dann noch die persönliche Beteiligung von EnzoFerrari hinzu, dann haben Sie einen funktionierenden Motor, für dendie meisten Motorsport-Enthusiasten bereit wären zu sterben. Genaudas macht die Einzigartigkeit aus."Der Motor mit Baujahr 1952, der auch heute noch als Aufbau auf demArno XI sitzt, ist heute ein Type 375 4,5-Liter-V12 Ferrari-Motor(das Baujahr 1952 ist in den Motorblock eingraviert). DerselbeMotortyp war in dem Ferrari eingebaut, der das Autounternehmen einJahr zuvor beim Großen Preis von Großbritannien in Silverstone zumersten Sieg überhaupt bei einer Formel-1-Weltmeisterschaft führte.Der Motor verfügt über ein Verdichtungsverhältnis von 12:1, womit ergenug Kraft hat, um den Zweiblatt-Propeller auf 10.000 U/min zubringen. Der Motor ist mit einer Doppelmagnetzündung ausgestattet under verfügt über 24 statt der üblichen 12 Zündkerzen. Die Verwendungvon Magneten anstelle von Verteilerkappen stellt sicher, dass derMotor auch dann noch läuft, wenn er unter Wasser ist.Ursprünglich erreichte der Ferrari-Motor 350 PS. Aber Enzo Ferrariordnete nach einigen anfänglichen Tests und Rennen zu Beginn desJahres 1953, und obwohl das Boot ohne Probleme auf über 160 km/hbeschleunigen konnte, an, den Motor für Methanolkraftstoffanzupassen, damit ein höheres Verdichtungsverhältnis erreicht werdenkonnte. Er fügte zwei Roots-Kompressoren (bzw. Doppelkompressorenoder Twin Supercharger) und ein Paar massive Vierfach-Choke-Vergaserhinzu. Das führte dazu, dass es der Motor schlussendlich auf eineLeistung von mehr als 500 PS brachte. Das Boot kann auf eineerfolgreiche Geschichte voller Geschwindigkeitsweltrekorde verweisen,und alle gehen auf diesen Ferrari-Motor zurück."Sobald mein Team bei Ferrari mit seiner Arbeit an dem Motorfertig ist, wird er genauso laufen wie 1952, als Castoldi und unserFirmengründer, Enzo Ferrari, den Motor zum ersten Mal starteten",fügte Barp hinzu."Ich wollte sicherstellen, dass das Boot rechtzeitig zu seinem 70.Geburtstag in einem perfekten Zustand ist", sagte Verret. "Hier gehtes vor allem darum, die Geschichte von Ferrari zu bewahren. SolcheRaritäten sorgen dafür, dass Ferrari so viele Millionen Dollar wertist. Und ein solches 'ein-einmaliges' Boot zu haben, istunbezahlbar."Seit 2012 ist das Arno XI von Verret als Leihgabe an die beidenweltberühmten Ferrari-Museen vergeben. Bis heute haben sichHunderttausende von Besuchern das Boot angesehen. Es wurde zusammenmit dem Formel-1-Gewinnerauto von Ferrari von 1951 ausgestellt, umdie Dominanz von Ferrari auf der Straße und auf dem Wasser zudemonstrieren.Barp sagte weiter: "Dieses Kapitel in der Geschichte von Ferrariist noch nicht abgeschlossen. Unsere Motoren sind wirklich dafürgemacht, ewig zu laufen - selbst noch nach fast 70 Jahren, und es isteine Ehre, diese Konstruktion, die es kein zweites Mal gibt und diein Handarbeit speziell angefertigt wurde, jetzt im Laden von FerrariClassiche zu haben. Milton Verret hat sie uns anvertraut und wir tundasselbe für die begeisterten Ferrari-Fans auf der ganzen Welt."Ferrari Classiche erwartet, dass die Arbeiten an dem Ferrari-Bootzum Herbstanfang abgeschlossen sein werden. Für diese Zeit plantMilton Verret eine Welttour, auf der er das Boot den Ferrari-Fansüberall zeigen will.Informationen zu Milton VerretMilton Verret ist ein Unternehmer und Philanthrop aus Austin inTexas, der mit Wohltätigkeitsorganisationen für Kinder in dengesamten Vereinigten Staaten zusammenarbeitet. Mr. Verret sammeltleidenschaftlich Auto-Klassiker, Boote sowieRock-and-Roll-Memorabilia. 