Beginn der Feinstaubalarm-Periode in Stuttgart: Deutsche Umwelthilfe fordert verbindliche Maßnahmen gegen Luftschadstoffe aus Kaminöfen und Baumaschinen

Berlin/Stuttgart (ots) - Belastung mit Feinstaub durch Kaminöfenaber auch Baumaschinen wird bislang nicht ausreichend verringert -Wirksame Emissionsminderungstechnik muss in belasteten GebietenStandard werden - Rechtsgutachten zeigt Handlungsmöglichkeit fürstrengere Abgas-Anforderungen vor Ort aufAnlässlich des Beginns der Feinstaubalarm-Periode in Stuttgart am15. Oktober 2018 fordert die Deutsche Umwelthilfe (DUH) weitereMaßnahmen von der Landesregierung Baden-Württemberg, um dieLuftbelastung durch Holzfeuerungsanlagen und Baumaschinen zu senken.Insbesondere Öfen tragen wesentlich zu der schlechten Luftqualitätbei. In Stuttgart war im Jahr 2017 die Feinstaubbelastung (PM10) an45 Tagen zu hoch. Damit überschritt die Landeshauptstadt als einzigeverbliebene Stadt in Deutschland sowohl den Grenzwert für dieStickstoffdioxid (NO2)-Belastung als auch die EU-Vorgabe fürFeinstaub von maximal 35 Überschreitungstagen pro Jahr.Feuerungsanlagen sind nicht nur eine bedeutende Quelle vonFeinstaub, sondern auch von Rußpartikeln und krebserregendemBenoz(a)pyren. Seit Februar 2017 dürfen in Stuttgart ältere"Komfort-Kamine" bei Feinstaubalarm nicht mehr betrieben werden -hierzu zählen in erster Linie Kaminöfen, welche die seit 2015geltenden Emissionsgrenzwerte nicht einhalten."Die innerstädtische Luft in Stuttgart ist immer noch zu stark mitden gesundheitsschädlichen Feinstaubpartikeln belastet. Wir forderndie Landesregierung und die Stadt Stuttgart dazu auf, dieEmissions-Vorschriften für Holzfeuerungsanlagen wie auch Baumaschinenzu verschärfen und wirksame Kontrollen durchzuführen", sagtDUH-Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch.Nach Angaben des Amtes für Umweltschutz in Stuttgart wurde dasBetriebsverbot von Kaminöfen in der vergangenen Heizperiode nicht inden typischen Betriebszeiten am Abend (nach 19 Uhr) kontrolliert.Nach Ansicht der Behörde stelle dies einen unverhältnismäßigenEingriff "in die grundrechtlich geschützte Lebenssphäre der Besitzervon Komfortöfen" dar. Wurden Verstöße festgestellt, beließen es dieKontrolleure bislang bei Aufklärungsgesprächen."Stadt und Land verweigern wirksame Kontrollen, die Gesundheit derBürger wird so nicht ausreichend vor schädlichen Feinstaub- undRußemissionen geschützt", kritisiert Resch. "In der Schweiz darf derPM10-Tagesgrenzwert an maximal drei Tagen pro Jahr überschrittenwerden - so wie es die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt. Davonist Stuttgart meilenweit entfernt", so Resch. Die DUH hält daher inBaden-Württemberg aber auch in anderen Bundesländern und Städtendeutlich strengere Vorgaben für dringend erforderlich."Für Städte wie Stuttgart sollten nur noch Holzheizungen mitwirksamer Emissionsminderungstechnik und Baumaschinen mitDieselpartikelfilter verwendet werden, so wie dies die DUH für dieS21-Baustelle gerichtlich durchgesetzt hat. Im Ofenbereich könntekünftig der Blaue Engel für Kaminöfen als Mindeststandard dienen, derderzeit ausgearbeitet wird. Und für Heizungskessel sind bereitsmehrere Partikelfilter auf dem Markt erhältlich", erläutert Resch.Bundesländer und Städte haben zahlreiche Möglichkeiten,entsprechende Auflagen vor Ort umzusetzen. Dies zeigt ein neuesGutachten von Rechtsanwalt Remo Klinger, das die DUH in Auftraggegeben hat. So können Städte und Gemeinden in Bebauungsplänenverschärfte Anforderungen einführen: Möglich sind das Verbotbestimmter Brennstoffe oder anlagenspezifische Vorgaben, die über dengesetzlichen Mindeststandard hinausgehen. Auf Grundlage vonLandesimmissionsschutzgesetzen lassen sich in diversen Bundesländernlokale Brennstoffverordnungen implementieren. Darüber hinaus könnendie Bundesländer Verordnungen für "schutzbedürftige Gebiete"ausarbeiten - wozu auch Wohngebiete zählen."Die rechtlichen Möglichkeiten sind gegeben. Bundesländer undStädte stehen in der Verantwortung, diese auszuschöpfen um dieGesundheit der Bürger zu schützen. Die gesetzgeberischen Spielräumegelten ausdrücklich auch für Gebiete, in denen die laxen EU-Vorgabenzur Feinstaubbelastung eingehalten werden", fasst Rechtsanwalt RemoKlinger die Ergebnisse des Gutachtens zusammen. In Deutschland wirdderzeit die EU-Vorgabe für den PM10-Tagesgrenzwert lediglich inStuttgart überschritten. Allerdings wurde laut Umweltbundesamt diemit Blick auf den Gesundheitsschutz ausgesprochene Empfehlung derWeltgesundheitsorganisation im vergangenen Jahr bundesweit an 87Prozent aller Messstationen nicht eingehalten.Hintergrund:Die DUH setzt sich im Rahmen der EU-gefördertenInformationskampagne Clean Heat für weniger Emissionen ausHolzfeuerungsanlagen ein: www.clean-heat.euLinks:Gutachten zu rechtlichen Grundlagen für die Einführungspezifischer Beschränkungen für Holzfeuerungsanlagen auf lokalerEbene: http://l.duh.de/p181015Pressekontakt:Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer DUH0171 3649170, resch@duh.deProf. Dr. Remo Klinger, Rechtsanwalt Kanzlei Geulen & Klinger, Berlin0171 2435458, klinger@geulen.comDUH-Pressestelle:Andrea Kuper, Ann-Kathrin Marggraf030 2400867-20, presse@duh.dewww.duh.de, www.twitter.com/umwelthilfe, www.facebook.com/umwelthilfeOriginal-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuell