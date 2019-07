Beginn des EU-Gipfels zu Spitzenposten verzögert sich erneut

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Der Beginn des Sondergipfels zur Besetzung der Spitzenposten in der Europäischen Union verzögert sich weiter.



Start solle nun um 15.15 Uhr sein, teilte ein Sprecher von EU-Ratspräsident Donald Tusk am Dienstag auf Twitter mit. Tusk führe weiter Vorgespräche.

Eigentlich sollte das Treffen von Kanzlerin Angela Merkel und ihren Kollegen um 11.00 Uhr beginnen. Zunächst war der Gipfelbeginn auf 13.00 Uhr verschoben worden, anschließend auf 14.00 Uhr.

Auf der Suche nach einem Nachfolger für EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker und weitere EU-Spitzenämter sind die Verhandlungen völlig verhakt. Schon der Beginn des ersten Gipfeltages am Sonntag hatte sich um mehr als drei Stunden verzögert. Anschließend fanden Merkel und die anderen EU-Spitzen in stundenlangen Verhandlungen auch am Montag keine Lösung. Deshalb setzte Tusk für diesen Dienstag einen weiteren Gipfeltag an./wim/DP/mis