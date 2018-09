Qufu, China (ots/PRNewswire) - Am Morgen des 26. Septembers 2018fiel laut der Informationsstelle der Provinzregierung Shandong derStartschuss für das China (Qufu) International Confucius CulturalFestival und das 5. Nishan Forum on World Civilizations in Qufu,China, die Heimatstadt von Konfuzius.Das diesjährige Motto lautet "Shared Destiny, Cultural Fusion:"Fusion of Civilizations and a Community of Shared Future forMankind" ("Gemeinsames Schicksal und kulturelle Fusion: dieVerschmelzung von Zivilisationen und eine Gemeinschaft dereinheitlichen Zukunft für die Menschheit") und unterteilt sich indrei Unterthemen: "The Belt and Road Initiative and the Explorationof the Path to a Community of Shared Future for Mankind" ("Die 'Beltand Road'-Initiative und die Erkundung des Weges hin zu einereinheitlichen Zukunft für die Menschheit"), "Responsibility and Duty:Embracing the New Era of Human Civilization" (Verantwortung undPflicht: Willkommen im neuen Zeitalter der menschlichenZivilisation") und "Protection of Cultural Heritage and a Communityof Shared Future for Mankind" (Schutz des kulturellen Erbes und eineGemeinschaft der einheitlichen Zukunft für die Menschheit)".Über 240 Experten und Wissenschaftler verschiedener Länder undRegionen versammelten sich bei diesem Forum und präsentierten demRest der Welt ihre Sichtweise.Das renommierte internationale Nishan Forum for WorldCivilizations zielt darauf ab, verschiedene Zivilisationen nach Chinaeinzuladen, um den Dialog zwischen diesen Zivilisationen und derchinesischen Zivilisation zu fördern.Seit seiner Einrichtung wurde das Forum bereits viermalerfolgreich ausgerichtet. Zahlreiche bekannte Wissenschaftler aus In-und Ausland trafen in Shandong zusammen und eröffneten das Gesprächzwischen konfuzianischen, christlichen, jüdischen, indischen undBahai-Zivilisationen, was zu fruchtbaren Ergebnissen führte. ImVordergrund des Forums standen die Grundgedanken und Ideen vonKonfuzianismus, wie z. B. das Engagement für Nächstenliebe, dasVerfolgen menschenorientierter Werte, Beachtung von Treu und Glaubensowie Vertrauenswürdigkeit, Respektieren von Gerechtigkeit, Huldigenvon Harmonie und Zusammenarbeit sowie das Trachten nach demuniversell Gutem. Das Forum ist zu einer wichtigen Plattform für dieinternationale Vermittlung der chinesischen Kultur geworden.Links zu beigefügten Bildern:http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=320598http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=320599http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=320600http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=320601Pressekontakt:Frau Yuan+86-10-88051349Original-Content von: The Information Office of Shandong Provincial Government, übermittelt durch news aktuell