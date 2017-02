Begegnungen mit fremden Kulturen auf der ITB Berlin

Berlin (ots) - Kulturinteressierte auf Weltreise: Karibik-Feelingmit Merengue-Tänzern, afrikanische Trommelrhythmen, Kunst und Kulturaus den Niederlanden und eine fulminante Tanzshow des ITB BerlinPartnerlands Botswana - die weltgrößte Reisemesse stellt diekulturellen Highlights am Publikumswochenende vorAn einem Tag die Welt entdecken und in fremde Kulturen eintauchen:Am 11. und 12. März 2017 präsentieren auf dem Messegelände unter demFunkturm rund 10.000 Aussteller aus mehr als 180 Ländern ihreNeuheiten und laden die Besucher ein, sich für den nächsten Urlaubinspirieren zu lassen. Wer möchte, kann seine Traumreise gleichbuchen.Eine ganze Reihe kultureller Begegnungen und Anregungen für dasnächste Reiseziel gibt es in Halle 4.1. "Hol dir Havanna nach Hause"heißt es am ITB-Sonntag. Auf der Adventure Bühne begeben sich diekubanische Sängerin Dayami Grasso sowie der Fotograf und Autor LutzJäkel von 15.30 bis 16 Uhr auf eine kulinarische Spurensuche durchHavanna. Ihre Show "The Taste of Havana" mit Fotos, Videos und Musikgibt Einblicke in die kubanische Hauptstadt voller Charme,Lebensfreude und Rhythmus. Auf eine Reise durch die natürlichen undkulturellen Schätze Sloweniens begeben sich Besucher am Stand vonSlovenia Green. Zudem lädt der Convention & Culture Partner der ITBBerlin die Besucher ein, typische Spezialitäten der slowenischenKüche zu probieren. Mit einem herzlichen "Dumela" heißt Botswana,ebenfalls in Halle 4.1, am Wochenende die Besucher willkommen. AmStand des Partnerlandes der ITB Berlin in Halle 20 werdentraditionelle Tänze aufgeführt, wird die Kunst des Korbflechtensgezeigt und können Neugierige Wilson Ngoni über die Schulter schauen.Der Künstler und Maler hält die Schätze des "bestgehütetenGeheimnisses im südlichen Afrika", wie Botswana genannt wird, aufLeinwand fest.Ein ebenso faszinierendes Land im Osten Afrikas ist Ruanda. Im"Land der tausend Hügel" sind Feste und Zeremonien ohne tänzerischeElemente unvorstellbar. In Halle 21a verzaubert eines derrenommiertesten Tanz- und Trommelensembles Ruandas die Besucher mitdem vollendeten Zusammenspiel dynamischer Musik und ausgeklügelterTanzchoreografie und es gibt Geschichten vom traditionellenTanztheater über Mut und Größe zu hören.Karibik-Feeling und chinesische KunstDie Vielfalt der Dominikanischen Republik ist in Halle 22a mitallen Sinnen zu entdecken: Karibik-Feeling mit Merengue-Tänzern,traditionelle Zigarrendreher, Kunsthandwerk aus Larimar und Bernsteinsowie köstliche Gaumengenüsse. Die Kunst der chinesischen Kalligrafieund wie ihr Name auf Chinesisch geschrieben wird, lernen die Besucherin Halle 26c am Stand von Sanya, einer bezirksfreien Stadt in derProvinz Hainan der Volksrepublik China. Ganz traditionell kommenArbeitsmaterialien wie Tusche, Pinsel und Reispapier zum Einsatz. EinGenuss für Augen und Ohren sind die dynamischen und geschmeidigenTänze der Formation "Kleine Lilien", einer Mischung aus chinesischerund westlicher Kunst.Von den Rhythmen und Düften Andalusiens lassen sich die Besucherin Halle 2.1 verführen. Am ITB-Wochenende finden jeweils um 12.00,14.30 und 16.00 Uhr atemberaubende Flamencovorführungen statt. Werdie getanzte Leidenschaft selbst mal ausprobieren möchte, kann aneinem Flamenco-Workshop teilnehmen. Zur Stärkung, auch für dieZuschauer, gibt es echten iberischen Schinken und andalusischen Wein.Kultur und Traditionen hautnah erlebenGanz im Zeichen von Kunst und Kultur steht Holland in Halle 10.1.Die Crème de la Crème der niederländischen Kunst- und Kulturszenepräsentiert das diesjährige Themenjahr "Von Mondrian zu Dutch Design"und informiert über exklusive Events und Ausstellungen. Nebenbeikönnen Bierliebhaber das professionelle Zapfen an der Heineken-Barerlernen oder mit den holländischen Gastgebern eine Partie Sjoelbakspielen. Das über 400 Jahre alte Geschicklichkeitsspiel hat seinenUrsprung in den Niederlanden.Ein Stück authentische Tradition aus dem Bayerischen Wald erwartetBesucher in der Bayernhalle 6.2b. Dort steht Glasgraveur Franz Straubaus der Glasregion "Arberland" an der Schleifmaschine. Ob klareLinien, kunstvollgeschwungene Buchstaben, Name, Spruch oder Logo -mit ruhiger Hand und viel Feingefühl verziert der Glaskünstler dieGläser direkt vor Ort nach individuellen Wünschen."Alles Luther! Oder was?" Dieser Frage geht Sachsen in Halle 11.2nach. In der Architektur einer Schlosskapelle, mit vielen Bildern zuSpuren der Reformation und sakralen Accessoires, vereint SachsenInformation, Aktion und Unterhaltung. Mit Harfenklängen und dem Spieleiner Truhenorgel, mit Musicalklängen aus "In Gottes eigenem Land"der Landesbühnen Sachsen, Operettenmelodien und A-cappella-Gesangzieht das "Mutterland der Reformation" immer wechselnd alle Registeranlässlich des 500. 