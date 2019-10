Berlin/Bonn (ots) - Digitale Spiele eignen sich hervorragend, umindividuelle Stärken und Kompetenzen von Jugendlichen zu fördern. Dasist das Fazit des ersten Durchlaufs von "GamesTalente", einemgemeinsamen Projekt von Bildung & Begabung und der Stiftung DigitaleSpielekultur. Zur ersten "GamesTalente"-Akademie, die in dervergangenen Woche in Berlin stattfand, kamen aus ganz Deutschland 37Jugendliche aller Schulformen im Alter zwischen 13 und 16 Jahrenzusammen. Sie entwickelten gemeinsam mit Medienpädagogen, Expertenaus der Games-Branche und pädagogischen Betreuern eigeneSpielprojekte, die sie am Ende der achttägigen Akademiepräsentierten.Qualifiziert hatten sich die Teilnehmer der Akademie über denbundesweiten "GamesTalente"-Wettbewerb, bei dem sie ihre Kreativitätund Begeisterung für Games mit unterschiedlichen Beiträgen -beispielsweise Stories, Spielideen oder Art- und Figurendesigns -unter Beweis stellten. Über die Gewinner entschied eine Fachjury, diesich aus Pädagogen, Games-Entwicklern sowie Vertretern derKreativwirtschaft und von Hochschulen zusammensetzte.Bei der Akademie arbeiteten die Jugendlichen in Projektgruppen aneigenen Spielideen. Außerdem eigneten sie sich in Workshops neueFähigkeiten an. Dabei entstanden beispielsweise spielbare Prototypeneines atmosphärischen Sci-Fi-Adventure mit Comic-Optik und einesfordernden Jump 'n' Run, in dem die Spieler gegen eine gigantischeKatze antreten. Zuvor gestalteten die Jugendlichen außerdem eigeneBrettspiele und Papierprototypen ihrer digitalen Spielideen.Fachjurymitglied Stefan Neubert vom Hasso-Plattner-InstitutPotsdam zeigte sich von den Leistungen der Nachwuchstalentebeeindruckt: "Die Schülerinnen und Schüler haben in kurzer Zeithervorragende Spieleprototypen entwickelt. In Teamwork haben siedafür ihre außergewöhnlichen kreativen Fähigkeiten in allen Bereichender Spieleentwicklung unter Beweis gestellt und vertieft."Initiatoren von "GamesTalente" sind das TalentförderzentrumBildung & Begabung und die Stiftung Digitale Spielekultur. DasVorhaben verbindet Begabungsförderung und digitale Spiele in eineminnovativen Wettbewerbs- und Akademieformat. Es basiert auf derÜberzeugung, dass Computerspiele nicht nur ein essentiellerBestandteil des Alltags vieler Jugendlicher sind, sondern auch einenormes Potenzial für die individuelle Kompetenz- undPersönlichkeitsentwicklung von jungen Menschen bieten.Die nächste Auflage der "GamesTalente" startet im Frühjahr 2020.Mehr Infos zum Projekt unter: www.gamestalente.deÜber Bildung & BegabungBildung & Begabung ist das Talentförderzentrum des Bundes und derLänder. Seine Wettbewerbe und Akademien helfen Jugendlichen, ihreStärken zu entfalten - unabhängig davon, auf welche Schule sie gehenoder aus welcher Kultur sie stammen. Außerdem unterstützt Bildung &Begabung Lehrer, Eltern und Schüler mit umfangreichen Informations-und Vernetzungsangeboten wie der Fachtagung "Perspektive Begabung"oder dem Begabungslotsen. Bildung & Begabung ist eine Tochter desStifterverbandes. Förderer sind das Bundesministerium für Bildung undForschung und die Kultusministerkonferenz. Schirmherr ist derBundespräsident.www.bildung-und-begabung.deÜber die Stiftung Digitale SpielekulturDie Stiftung Digitale Spielekultur vermittelt seit 2012 diekulturellen, gesellschaftlichen, technologischen und wirtschaftlichenMöglichkeiten von Games. Die gemeinnützige Institution ist eineInitiative des Deutschen Bundestages und der deutschen Games-Brancheund agiert bundesweit. Partner aus Kultur, Gesellschaft, Politik,Wissenschaft, Jugendschutz und Pädagogik beteiligen sich an denProjekten und Kooperationen der Stiftung, die sich auf die dreiThemenschwerpunkte Bildung, Kultur und Forschung verteilen. DerGesellschafter der Stiftung Digitale Spielekultur ist der game -Verband der deutschen Games-Branche. Die zielgerichtete, unabhängigeund transparente Arbeit der Stiftung wird durch einen Beirat mitMitgliedern aus den Bereichen Politik, Bildung, Wissenschaft,Gesellschaft und Kultur gewährleistet. Ziel der in Berlin ansässigenStiftung ist es, Akzeptanz und Relevanz von Games in der Gesellschaftzu steigern sowie einen kritischen Diskurs anzustoßen und zubegleiten.www.stiftung-digitale-spielekultur.dePressekontakt:Für Bildung & BegabungMatthias Bunk, Tel. 0228/95915-61E-Mail: presse@bildung-und-begabung.deFür die Stiftung Digitale SpielekulturBenjamin Hillmann, Tel. 030/290492-93E-Mail: hillmann@stiftung-digitale-spielekultur.deOriginal-Content von: Bildung & Begabung gemeinnützige GmbH, übermittelt durch news aktuell