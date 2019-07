Das Befüllen von Flüssiggas-Flaschen gehört ausschließlich in Profi-Hände / Deutscher Verband Flüssiggas: Füllstellen sorgen für regelkonformes und sicheres Befüllen (FOTO)

Berlin (ots) -So mancher Gasgrill- oder Camping-Fan stößt im Internet aufirreführende Diskussionen und Tipps zum "Umfüllen" von Flüssiggas voneiner Gasflasche in eine andere. Warum dieses sogenannte Umfüllentabu ist und das Befüllen von Flüssiggas-Flaschen ausschließlich indie Hände von fachkundigem Personal in Füllstellen gehört, erklärtder Deutsche Verband Flüssiggas e. V. (DVFG).Flüssiggas aus Flaschen liefert praktische Energie für denGasgrill und beim Camping. Im Internet kursieren jedoch diversefalsche Hinweise dazu, wie Flüssiggas angeblich von einer Flasche ineine andere umgefüllt werden kann. Der DVFG stellt klar:Flüssiggas-Flaschen dürfen aus Sicherheitsgründen ausschließlichdurch sachkundige Personen in Füllzentren befüllt werden. Grund fürdiese Vorgehensweise ist insbesondere, dass Flüssiggas-Flaschen nurzu 80 Prozent befüllt werden. Die verbleibenden 20 Prozent desFüllvolumens dienen als Sicherheitsreserve, denn bei einerTemperaturerhöhung kann der Druck im Inneren ansteigen. Die nichtgenutzten 20 Prozent des Füllvolumens verhindern also, dass es überdas Sicherheitsventil zu einem Gasaustritt oder sogar zu einemBersten der Flasche kommt. Nur in den Füllstellen stehen - zusätzlichzum geschulten Personal - die technischen Mittel zur Verfügung, dieein regelkonformes und damit sicheres Befüllen der Gasflaschenerlauben, erklärt der DVFG. In den Füllzentren derVersorgungsunternehmen werden die Flaschen außerdem jedes Mal aufihren einwandfreien Zustand hin überprüft. Bevor sie wieder anVerbraucher abgegeben werden, werden sie beispielsweise aufeventuelle physische Schäden und ihre Dichtigkeit untersucht. Genaugeregelt sind die Vorschriften zur Befüllung von Flüssiggas-Flaschenin den Normen DIN EN 1439:2017 und DIN EN 13952:2017. Der DVFG weistaußerdem darauf hin, dass die Befüllung durch Verbraucher auch beisolchen Flüssiggas-Flaschen tabu ist, die über ein Füllstoppventilverfügen. Denn wenn diese Flaschen während einer unsachgemäßenBefüllung versehentlich in eine Schieflage geraten, kann es trotz desFüllstoppventils zu einer Überfüllung kommen. Daher gehört auch dieBefüllung dieser Flüssiggas-Flaschen immer in die Hände vonqualifizierten Personen in einem Füllzentrum.Energieträger Flüssiggas:Flüssiggas (LPG) besteht aus Propan, Butan und deren Gemischen undwird bereits unter geringem Druck flüssig. Der Energieträgerverbrennt CO2-reduziert und schadstoffarm. Flüssiggas wird für Heiz-und Kühlzwecke, als Kraftstoff (Autogas), in Industrie undLandwirtschaft sowie im Freizeitbereich eingesetzt.Pressekontakt:Sabine EgidiusTel.: 030 / 29 36 71 - 22E-Mail: presse@dvfg.deDeutscher Verband Flüssiggas e. V.Original-Content von: Deutscher Verband Flüssiggas e. V., übermittelt durch news aktuell