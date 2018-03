Befristete Teilzeit: Groko will Rückkehr auf Vollzeit ermöglichen

Berlin (ots) - Jeder Arbeitnehmer darf grundsätzlich in Teilzeitgehen. Das Problem: Es gibt bislang kein Rückkehrrecht auf Vollzeit -die berühmte Teilzeit-Falle. Die Groko will dieses Manko beheben miteinem Recht auf befristete Teilzeit für Unternehmen mit mehr als 45Mitarbeitern. Auch will sie Teilzeittätigkeit in Führungspositionenstärker als bisher ermöglichen. Der gemeinnützigeVerbraucher-Ratgeber Finanztip erklärt, welche Rechte Arbeitnehmerschon bisher haben, die gerne in Teilzeit arbeiten wollen.Mehr als 8 Millionen Menschen haben nach jüngsten Zahlen desStatistischen Bundesamts 2016 in Deutschland in Teilzeit gearbeitet.Ein Rechtsanspruch auf Teilzeit besteht, wenn zwei Bedingungenerfüllt sind. Erstens: Der Mitarbeiter hat mindestens sechs Monatefür das Unternehmen gearbeitet. Und zweitens müssen im Unternehmenmehr als 15 Mitarbeiter beschäftigt sein. Das können Arbeitnehmer,die weniger arbeiten wollen, für sich nutzen: "Wer zum Beispiel keineTeilzeitstelle findet, kann zunächst eine Vollzeitstelle annehmen undspäter bei seinem Arbeitgeber beantragen, die Arbeitszeit zuverkürzen", sagt Dr. Britta Beate Schön, Rechtsexpertin beiFinanztip. "Arbeitnehmer haben das Gesetz auf ihrer Seite - und dasist moderner und flexibler, als viele glauben."Den Chef schriftlich über gewünschte Arbeitszeit informierenWer in Teilzeit gehen möchte, sollte das dem Chef schriftlichmitteilen. "Machen Sie das am besten mit mindestens drei MonatenVorlauf", sagt Schön. "Geben Sie an, wie viele Stunden Sie zukünftigarbeiten möchten und wie diese verteilt sein sollen." EinMusterschreiben für den Antrag finden Arbeitnehmer auf der Seite vonfinanztip.de. Einen Grund muss der Mitarbeiter nicht angeben. "Esschadet aber nichts, den Wunsch mit zwei, drei kurzen Sätzen zubegründen." Reagiert der Arbeitgeber bis einen Monat vor demgewünschten Beginn der Teilzeit nicht mit einer schriftlichenAblehnung, verringert sich die Arbeitszeit zum gewünschten Zeitpunkt.Den Teilzeitwunsch kann der Chef kaum ablehnenBetriebliche Gründe sind das einzige, was der Chef für eineAblehnung heranziehen kann. Dazu zählen beispielsweiseBeeinträchtigungen des Arbeitsablaufs, der Sicherheit im Betrieb oderdas Entstehen unverhältnismäßig hoher Kosten. "Häufig wird Teilzeitabgelehnt, weil Firmenkunden erwarten, dass sie einen festenAnsprechpartner haben, weil sich keine Ersatzkraft finden lässt oderder Arbeitsaufwand zu hoch sei", erklärt Schön. "Doch dafür muss derArbeitgeber mit einem Organisationskonzept belegen, dass er seinenMitarbeiter unbedingt in Vollzeit benötigt. An diesem Konzeptscheitern Chefs meist vor Gericht."Etwas weniger netto für deutlich mehr FreizeitWichtig zu wissen: Wer Teilzeit arbeitet, verdient weniger undzahlt auch weniger in die Rentenversicherung ein. Wegen dersteuerlichen Progression können einige Arbeitnehmer aber mehrFreizeit gewinnen, als sie an Nettolohn verlieren. Einen gutenÜberblick über die finanziellen Auswirkungen der Teilzeit können sichArbeitnehmer mit dem Online-Rechner des Bundesministeriums für Arbeitverschaffen. Wichtig: "Lassen Sie sich unbedingt von derRentenversicherung beraten, was eine Teilzeitarbeit für Ihre Rentebedeutet."Weitere Informationenhttps://www.finanztip.de/teilzeitarbeit/Über FinanztipFinanztip ist mit durchschnittlich mehr als 3 Millionen Besuchenim Monat Deutschlands größter gemeinnütziger Verbraucher-Ratgeberrund um Ihr Geld. Wir wollen Menschen befähigen, ihre täglichenFinanzentscheidungen richtig zu treffen, Fehler zu vermeiden und Geldzu sparen. Hierfür recherchieren und analysieren dieFinanztip-Experten ausschließlich im Interesse des Verbrauchers undbieten praktische Handlungsempfehlungen. Kern unseres kostenlosenAngebots ist der wöchentliche Finanztip-Newsletter mit mehr als300.000 Abonnenten. Darin beleuchten Chefredakteur Hermann-JosefTenhagen und das Finanztip-Team alle Themen, die für Verbraucheraktuell wichtig sind: von Geldanlage, Versicherung und Kredit überEnergie, Medien und Mobilität bis hin zu Reise, Recht und Steuern.Darüber hinaus können sich Verbraucher in der großenFinanztip-Community mit den Experten und anderen Verbrauchernaustauschen.Täglich neue Tipps aufFacebook (https://www.facebook.com/Finanztip),Twitter (https://twitter.com/Finanztip),Xing (https://www.xing.com/news/pages/finanztip-496) und imFinanztip-Feed (http://www.finanztip.de/feed).Pressekontakt:Marcus DrostFinanztip Verbraucherinformation gemeinnützige GmbHHasenheide 5410967 BerlinTelefon: 030 / 220 56 09 - 80http://www.finanztip.de/presse/Original-Content von: Finanztip Verbraucherinformation gemeinnützige GmbH, übermittelt durch news aktuell