Nach Befreiung von Mosul: Kinder schwer traumatisiert

Berlin (ots) - Ein neuer Bericht der Kinderrechtsorganisation Savethe Children zeigt die immensen psychischen Probleme, unter denenKinder im irakischen Mosul leiden. Ein Jahr nach der Vertreibung desIS aus der Stadt leiden Kinder unter ständiger Angst und denErinnerungen an Zerstörung und Gewalt. Die enorme Belastung derEltern führt dazu, dass Jungen und Mädchen keine Hilfen mehrbekommen. Das ist das Ergebnis einer Befragung, die Save the Childrenim Mai 2018 unter mehr als 250 Kindern und ihren Betreuern inWest-Mosul unternommen hat. Die Kinder waren zwischen 13 und 17Jahren alt.Hunderttausende Kinder leben inmitten von Trümmern und sind zuängstlich, um ohne ihre Eltern auf die Straße oder in die Schule zugehen. Mehr als 80 Prozent der befragten Kinder und Jugendlichen gaban, sich nirgends sicher zu fühlen, wenn sie alleine unterwegs sind.Die Hälfte der Befragten fühlt sich ohne die Eltern unsicher. All dasträgt dazu bei, dass Kinder ihre Erlebnisse nicht verarbeiten können.Die zehnjährige Rahaf* wurde aus den Trümmern ihres Hausesgerettet, wo ihre Familie durch eine Explosion getötet wurde. Rahafleidet unter ihren Erinnerungen. Ihr Onkel sagt: "Sobald sie einFlugzeug sieht, bekommt sie große Angst, dass Bomben fallen".Die Kernaussagen des Berichts sind:- Fast die Hälfte der befragten Kinder empfindet die ganze oder einengroßen Teil der Zeit Trauer.- Weniger als jedes zehnte Kind konnte sich an einen glücklichenMoment erinnern.- Mehr als ein Viertel der Jugendlichen sagt aus, dass sie sichselbst nie mochten.- Die Hälfte der Jugendlichen im Alter von 13 bis 17 Jahren fühltesich in Abwesenheit der Eltern nicht sicher; 80 Prozent fühltensich nicht sicher, alleine unterwegs zu sein.- Mehr als 80 Prozent der Eltern oder anderen betreuenden Angehörigengaben an, dass sie durch schlechte wirtschaftliche Bedingungen undArbeitsmöglichkeiten, unter Schlafstörungen leiden.- 72 Prozent der Betreuer gaben selbst an, sich unglücklich oderdeprimiert zu fühlen, und mehr als 90 Prozent beschrieben einGefühl der Wertlosigkeit.Save the Children fragte Betreuer nach den Problemen derJugendlichen: 39 Prozent berichteten davon, dass Jugendliche sichselbst verletzen, 29 Prozent gaben an, sie wüssten von einerzunehmenden Zahl von Suizidversuchen von Jugendlichen.Viele Eltern sind psychisch so stark belastet, dass die Kinder nurwenig Unterstützung erhalten.Die meisten Kinder ziehen sich aus ihrem Umfeld zurück undversuchen mit ihren Problemen allein zurecht zu kommen."Kinder, die allein mit ihren Problemen sind, leiden unter einemschlechten Selbstwertgefühl, Isolation und einem höherenSelbstmordrisiko.", sagt Ana Locsin, Save the ChildrenLänderdirektorin aus dem Irak. "Wenn das Sicherheitsgefühl der Kindernicht wiederhergestellt wird und die Eltern nicht die nötigeUnterstützung erhalten, bleiben die Kinder in ihrer Not alleine undtragen dauerhafte psychische Schäden davon."Eine weitere Belastung für die Kinder stellt die Rückkehr in dieSchule dar. Die Hälfte aller Schulen in den Konfliktgebieten wurdezerstört. Fast ein Drittel der Jugendlichen gab an, sich in derSchule nie sicher zu fühlen. Dies stand im krassen Gegensatz zu denEindrücken der Erwachsenen: Nur drei Prozent der Eltern gaben an,dass sich ihre Kinder in der Schule nicht sicher fühlten."Diese Kinder haben Jahre unter der Herrschaft des IS verbracht.Sie mussten mit ansehen, wie sich ihre Schulen in Schlachtfelderverwandelt haben und ihre Freunde in Klassenzimmer getötet wurden",sagt Locsin. "Die Schule ist für die Kinder kein geschützter Raummehr. Es fällt den Kindern schwer zu lernen und sich zu entwickeln."Der zwölfjährige Fahad* aus West Mosul besucht eine Schule mitbeschädigten Wänden und ohne Türen. "Ich fühle mich nicht wohl hier",sagte er. "Ich sah, wie Scharfschützen auf Kinder und ihre Elternzielten. Die Schule und die ganze Straße wurden zur Front."Save the Children fordert die internationale Gemeinschaft und dieirakische Regierung auf, das Wohlergehen der Kinder in denMittelpunkt der Planung für die Zeit nach dem Konflikt im Irak zustellen, indem sie die Mittel für psychische Gesundheit undpsychosoziale Programme aufstockt."Es müssen Maßnahmen ergriffen werden, die Kindern bei derVerarbeitung ihrer Erfahrungen helfen. Sie müssen sich wieder sicherund frei fühlen und zur Schule gehen können", sagt Locsin. "DieZukunft des Irak hängt davon ab, dass Kinder zu gesunden Erwachsenenheranwachsen."Zusatzmaterial:Bericht "Picking up the pieces. Rebuilding the lives of Mosul'schildren after years of conflict and violence" : http://ots.de/V5agcoBilder, Schnittmaterial und Erfahrungsberichte aus Mosul:http://ots.de/r8AW1HDas Material kann unter Angabe von © Save the Children kostenfreiauch zur Weitergabe an Dritte genutzt werden.