Befragungsstudie bei Kindern und Jugendlichen in Bayern zu Lebensqualität und psychischen Auffälligkeiten

München (ots) - Laut dem Kinder- und Jugendgesundheitssurvey(KiGGS) zeigen 20 Prozent der 3 bis 17 Jährigen psychischeAuffälligkeiten und Störungen. Oft werden die jungen Patienten überden Kinder- und Jugendarzt zu spezialisierten, sozialpädiatrischenDiensten überwiesen. Vielen Betroffenen könnte aber mitniederschwelligen Angeboten schnell geholfen werden. DerLandesverband der Betriebskrankenkassen (BKK) Bayern, dieLudwig-Maximilians-Universität München (LMU), das Helmholtz ZentrumMünchen und die Vereinigung der Kinder- und Jugendärzte (PaedNetzBayern) untersuchen, ob die Versorgung von betroffenen Kindern undJugendlichen durch zielgerichtete Behandlungsleitfäden verbessertwerden kann. Im Januar 2018 startet dazu eine Umfrage bei Betroffenenund deren Eltern.Vor acht Jahren haben die BKK in Bayern im Rahmen derVertragsarbeitsgemeinschaft und in Kooperation mit dem hiesigenPaedNetz ein Präventions- und Versorgungsprogramm mit dem Namen BKKStarke Kids entwickelt. Es unterstützt teilnehmende Kinder- undJugendärzte dabei, ihre Patienten mit bestimmten Indikationen undderen Eltern effektiv und effizient zu betreuen. Durch dieKoordinierungs- und Steuerungsfunktion des Kinder- und Jugendarztessowie seine Kernkompetenzen werden Doppeluntersuchungen und unnötigeÜberweisungen reduziert. Das vermeidet zusätzliche psychischeBelastungen der Kinder und ihrer Eltern.Insgesamt 800 Kinder und Jugendliche sollen im Rahmen der Studiebefragt werden. Gesucht werden Patienten und deren Eltern aus Bayernmit Beschwerden wie Kopf- und Bauchschmerzen, Störungen desSozialverhaltens, Sprachstörungen oder Einnässen. Die Kinder müssenbei einer BKK versichert sein und am BKK Starke Kids Programmteilnehmen.Über einen Fragebogen werden Aspekte der Lebensqualität vonKindern und Jugendlichen und ihren Eltern erhoben. Auch dieZufriedenheit als Patient, familiäre Belastungen undsoziodemografische Angaben werden abgefragt. Die Untersuchung sollzeigen, ob Kinder und Eltern in schwierigen Situationen optimalunterstützt werden und wo die Verbesserungspotenziale liegen.Die datenschutzrechtlich gesicherte Befragung wird von der LMUumgesetzt. Über die Kinder- und Jugendarztpraxen werden potenzielleStudienteilnehmer identifiziert. Teilnehmer können per Brief oderOnline an der Umfrage mitwirken. Nach einem Jahr soll die Befragungwiederholt werden. Alle Teilnehmer erhalten nach Studienabschlusseine anonymisierte Kurzauswertung der Studie und darüber hinaus einkleines Dankeschön.Die Befragungsstudie wird aus Mitteln des Innovationsfonds desGemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) unter dem Förderkennzeichen01VSF16032 unterstützt. Durch den Innovationsfonds werden neueVersorgungsformen und Versorgungsforschungsprojekte in Deutschlandgefördert mit dem Ziel, die Versorgung in der gesetzlichenKrankenversicherung qualitativ weiter zu entwickeln. AusführlicheInformationen zur Studie sowie zum Programm BKK Starke Kids sind zufinden auf: www.bkkstarkekids.de.Weitere Informationen:www.bkk-bayern.dewww.ibe.med.uni-muenchen.dewww.kiggs-studie.deDer BKK Landesverband Bayern vertritt als Körperschaft desöffentlichen Rechts die Interessen der Betriebskrankenkassen undihrer Versicherten in Bayern. Aktuell zählt der BKK LandesverbandBayern 16 Betriebskrankenkassen als Mitglieder mit rund 3,1 MillionenVersicherten (Kassensitz). In Bayern selbst leben knapp 2,4 MillionenMenschen, die bei einer Betriebskrankenkasse (BKK) versichert sind.Damit verfügen die Betriebskrankenkassen im Freistaat über einenGKV-Marktanteil von rund 22 Prozent.Pressekontakt:Manuela OsterlohPressesprecherinLtg. KommunikationTel.: +49 89 74579-421| Fax: +49 89 74579-55421E-Mail: osterloh@bkk-lv-bayern.de | www.bkk-bayern.deE-Mail: presse@bkk-lv-bayern.deBKK Landesverband Bayern | Züricher Str. 25 | 81476 MünchenKörperschaft des öffentlichen Rechts | Vorständin: Sigrid KönigOriginal-Content von: BKK Landesverband Bayern, übermittelt durch news aktuell