Befragung der Haushalte für Zensus 2021 wird erprobt

Das Land braucht verlässliche Daten, damitEntscheidungsträger in Bund, Ländern und Gemeinden fundierteEntscheidungen treffen können. Grundlage hierfür ist der Zensus 2021.Mit dem Zensus ermitteln die Statistischen Ämter des Bundes und derLänder, wie viele Menschen in Deutschland leben, wie sie wohnen undarbeiten.Um verlässliche Basiszahlen für Planungen zu haben, ist eineregelmäßige Bestandsaufnahme der Einwohnerzahl notwendig. In ersterLinie werden hierfür Daten aus Verwaltungsregistern genutzt, sodassdie Mehrheit der Bevölkerung keine Auskunft leisten muss. InDeutschland ist der Zensus 2021 eine registergestützteBevölkerungszählung, die durch eine Stichprobe ergänzt und mit einerGebäude- und Wohnungszählung kombiniert wird.Als Vorbereitung für die nächste Phase des Zensus 2021 wird dasVerfahren zur Befragung der Haushalte optimiert. Die StatistischenÄmter der Länder befragen hierfür ausgewählte Haushalte, um dieOrganisation der Befragung und die Fragebögen zu testen. Bürgerinnenund Bürger aus bis zu 40 000 Haushalten werden zur freiwilligenTeilnahme eingeladen.Ziel des Testlaufs ist, dass bei der eigentlichen Befragung derHaushalte beim Zensus 2021 keine Probleme mehr auftreten. Dasentlastet die Befragten, spart kostenintensive Nacharbeiten undverbessert die Qualität der Ergebnisse.Im Auftrag der Statistischen Ämter werden Interviewerinnen undInterviewer zufällig ausgewählte Haushalte kontaktieren und zurBefragung einladen. Im persönlichen Interview werden den Befragtenallgemeine Fragen zu ihrer Person und ihrem Haushalt (zum BeispielName, Geschlecht, Familienstand, Staatsangehörigkeit) gestellt. ImAnschluss an die persönliche Befragung erhalten die meistenTeilnehmenden Zugangsdaten für einen Online-Fragebogen. Beim Test desOnline-Fragebogens werden Fragen zur Wohnsituation, der Schul-beziehungsweise Ausbildung und der Erwerbstätigkeit gestellt.Zusätzlich findet im September 2019 ein Fragebogentest der Gebäude-und Wohnungszählung statt.Wie bei allen Erhebungen der amtlichen Statistik sind derDatenschutz und die Geheimhaltung umfassend gewährleistet. AlleEinzelangaben werden anonymisiert, streng vertraulich behandelt undausschließlich für statistische Zwecke verwendet.Weiterführende Informationen stehen unter www.zensus2021.debereit.