Befesa will in Corona-Krise Dividende zusammenstreichen

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Der Recycler für industrielle Reststoffe Befesa will seinen Aktionären deutlich weniger ausschütten als geplant.



Wegen der Auswirkungen der Corona-Pandemie will das Management den Anteilseignern eine Dividende von 44 Cent pro Aktie vorschlagen, teilte der SDax-Konzern am Mittwochabend mit.

Angesichts dessen, dass die Dividende sich mit dem Vorschlag dritteln würde, lässt dies auf einen vorsichtigeren Blick auf die Finanzlage als noch im Februar schließen. Die Befesa-Aktionäre zeigen sich davon nachbörslich zunächst nicht beeindruckt.

Zu der jetzt deutlich reduzierten Dividende könne im November je nach Geschäftsverlauf eine Sonderdividende kommen. Das Unternehmen ziele grundsätzlich nach wie vor auf eine Ausschüttungsquote von 40 bis 50 Prozent.

Bei der Vorstellung der Zahlen für 2019 im Februar hatte Konzernchef Javier Molina noch versprochen, den Aktionären trotz eines niedrigeren Gewinns eine Dividende in "ähnlicher Höhe" wie vergangenes Jahr auszuschütten. Für 2018 hatte der Konzern eine Gewinnbeteiligung von 1,32 Euro je Aktie bezahlt./fba/zb