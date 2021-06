Befesa kauft US-Recycler - Kapitalerhöhung

Weitere Suchergebnisse zu "Befesa":

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Der Industrierecycler Befesa kauft einen Branchennachbarn.



Der SDax-Konzern teilte am Mittwochabend mit, er übernehme American Zinc für 450 Millionen US-Dollar. Die Übernahme will Befesa unter anderem mit einer Kapitalerhöhung finanzieren und dafür 5,9 Millionen Aktien herausgeben. Außerdem will Befesa sich über eine Krediterweiterung 90 Millionen Euro beschaffen. Die Aktie sank auf der Handelsplattform Tradegate auf die Mitteilung hin./fba/he