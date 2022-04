Befesa-Aktie: Rekord-EBITDA!

Befesa S.A. ("Befesa"), der führende Anbieter von Recyclingdienstleistungen für gefährliche Abfälle, der die Kreislaufwirtschaft in der Stahl- und Aluminiumindustrie fördert, hat mit einem bereinigten EBITDA von 61,1 Mio. EUR in Q1 (+25% gegenüber Q1 2021) das beste Quartalsergebnis in der Geschichte des Unternehmens erzielt und einen positiven Geschäftsausblick für das Geschäftsjahr 2022 gegeben. Die im Jahresvergleich positive Ergebnisentwicklung in Q1'22… Hier weiterlesen