Beezy sichert vorrangig besicherte Kreditfazilität in Höhe von 16 Millionen USD von Goldman Sachs Merchant Banking Division für unternehmensweite Transformation der Mitarbeitererfahrung

San Francisco (ots/PRNewswire) - Beezy Inc., die intelligente Arbeitsplatzlösungfür Microsoft Office 365, SharePoint und Teams, meldete heute, eine vorrangigbesicherte Kreditfazilität in Höhe von 16 Millionen USD mit der Goldman SachsMerchant Banking Division abgeschlossen zu haben, um das Wachstum zubeschleunigen und sein ehrgeiziges Expansionsvorhaben weiter zu verfolgen.Beezy befindet sich aktuell auf Wachstumskurs. Große Organisationen benötigenimmer dringender fertige digitale Arbeitsplätze für Office 365, die füreffizientere Zusammenarbeit, die Einbindung geografisch verteilter Mitarbeiterund gesteigerte Produktivität konzipiert sind. Das Unternehmen ist auch dereinzige Anbieter, der seine preisgekrönten Lösungen über Microsoft Teamsbereitstellen kann - die wachstumsstärkste Geschäftsanwendung in der Geschichtevon Microsoft.Allein im letzten Jahr hat sich die Anwenderzahl von Beezy verdreifacht.Mittlerweile verfügt das Unternehmen über Mitarbeiter in über 80 Ländern, die in16 Sprachen kommunizieren. Darüber hinaus erzielte das Unternehmen in denletzten drei Geschäftsjahren für seine jährlichen wiederkehrenden Umsätze einedurchschnittliche Jahreswachstumsrate von 70 Prozent.Beezy wird die neu erworbenen Mittel nutzen, um sein internationales Geschäftauszubauen und seine Investitionen in Produktinnovation, Marketing undKundenerfolg zu intensivieren. So soll seinem wachsenden Kreis erstklassigerUnternehmenskunden ein ausgezeichneter Dienst erbracht werden.Zusätzlich wird diese Finanzierungsrunde der aggressiven Personalplanung desUnternehmens zugutekommen, einschließlich der Eröffnung eines neuen Büros in NewYork und der Personalbesetzung der neu gegründeten Niederlassung in Singapur.Beezy beschäftigt aktuell 60 Mitarbeiter. Die Mitarbeiterzahl soll 2020 jedochverdoppelt werden, um der steigenden Marktnachfrage nach seinen führendenintelligenten Arbeitsplatzlösungen gerecht zu werden.Jordi Plana, CEO, Gründer und Großaktionär von Beezy, kommentierte:"Wir fühlen uns durch diese Unterstützung unseres potenziellen Wachstums undeiner möglichen globalen Expansion durch die von Goldman Sachs Merchant BankingDivision bereitgestellten Mittel sehr geehrt.Diese Investition wird Beezy helfen, die unternehmensweite Transformation derMitarbeitererfahrung voranzubringen. Unsere intelligente Arbeitsplatzlösung wirdbereits von internationalen Marken genutzt, um ihre Probleme mit derMitarbeiterkommunikation und -bindung, Produktivität und Unternehmenskultur zuüberwinden. Der Kapitalfluss wird uns außerdem ermöglichen, weitereF&E-Investitionen in künstliche Intelligenz und die Nutzererfahrung des Produktszu tätigen sowie unser erstklassiges Verfahren für Kundenerfolg zu skalieren, umder steigenden Marktnachfrage nachzukommen."Informationen zu BeezyBei Beezy handelt es sich um einen intelligenten All-in-one-Arbeitsplatz fürOffice 365 und Teams. Durch die Erweiterung der Leistungsfähigkeit von Microsoftermöglichen wir den Anwendern eine bessere Kommunikation, Austausch undZusammenarbeit, unabhängig davon, ob Sie vom Unternehmen, in der Cloud oder inbeidem arbeiten.Große Kunden wie Banco Santander, ZF, die Bank of England, CaixaBank, Finning,IHS Markit und viele weitere profitieren von der vollständigen Funktionalitäteines intelligenten, modernen, digitalen Arbeitsplatzes, der Zusammenarbeit,Kommunikation, Know-how und Prozesse vereint.Informationen zu Goldman Sachs Merchant Banking DivisionDie 1869 gegründete Goldman Sachs Group, Inc. ist ein führendes globalesInvestmentbanking-, Wertpapier- und Investitionsverwaltungsunternehmen. GoldmanSachs Merchant Banking Division (MBD) ist das primäre Zentrum für dielangfristigen Hauptinvestitionsaktivitäten von Goldman Sachs. MBD ist einer derführenden Private-Equity-Investoren der Welt und hat zahlreiche Investitionen inEigenkapital, Infrastruktur, private Verschuldung und Immobilien getätigt.Pressekontakt:informationen:info@beezy.netLogo -https://mma.prnewswire.com/media/507658/beezy_dark_motto_Logo.jpgWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/134489/4498330OTS: BeezyOriginal-Content von: Beezy, übermittelt durch news aktuell