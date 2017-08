"Die Beet-Brüder" buddeln sich bei VOX zu neuem Bestwert!

Köln (ots) - Mit einem Quotenrekord starteten "Die Beet-Brüder"gestern (27.8.) bei VOX in die neue Staffel: Um 19:10 Uhr erreichtedie Garten-Doku hervorragende 11,1 Prozent Marktanteil in derZielgruppe der 14- bis 59-Jährigen. Insgesamt sahen 1,36 Mio.Zuschauer ab 3 Jahren, wie der Garten von Eva und ihren Eltern Haraldund Veronika in Neuwied auf Vordermann gebracht wurde. Garten-GuruRalf Dammasch, Organisator Claus und Baggerfahrer Henrik zaubertenaus dem langweiligen Grün hinter dem Mehrgenerationen-Haus einParadies.Insgesamt erzielte VOX einen guten Tagesmarktanteil von 7,9Prozent (14-59 Jahre).Wer "Die Beet-Brüder" verpasst hat, kann die Garten-Doku 30 Tagekostenlos bei TVNOW.de abrufen.Am kommenden Sonntag (3.9.) zeigt VOX um 19:15 Uhr eine neue Folge"Die Beet-Brüder". Dann ist das Trio in Siegburg unterwegs, und willwieder in nur sieben Tagen neue, wunderschöne Gartenwelten schaffen.Quelle: AGF/GfK/DAP TV Scope/MG RTL D Forschung undMärkte/vorläufig gewichtet/Stand: 28.08.2017Pressekontakt:Mediengruppe RTL DeutschlandVOX KommunikationBirte WaldTelefon: 0221-456 74405Fotowünsche:VOX BildredaktionJasmin MenzerTelefon: 0221-456 74281Original-Content von: VOX Television GmbH, übermittelt durch news aktuell