Beerig steirisch

mund.art-Genussherbst in der Region Bad RadkersburgBad Radkersburg (ots) - Eher unscheinbar sehen die kleinen,apfelförmigen Beeren aus, die an den großen Aronia-Sträuchern hängen.Doch man sollte die schwarzen Früchtchen auf keinen Fallunterschätzen. In der Südoststeiermark wächst mit Kürbis, Kren,Käferbohne, Holunder und Aronia echtes Superfood! Ein Ausblick, wasder mund.art-Genussherbst alles zu bieten hat ?"Als Ergänzung zu unserer Arbeit als Kürbisbauern und Urlaub amBauernhof-Gastgeber passt der Aronia-Anbau einfach perfekt", soKaroline Cziglar-Benko. Sie baut seit zwei Jahren Aronia an und freutsich besonders über die pflegeleichten Sträucher: "Aronia sind sehrdankbare Pflanzen. Sie wachsen auf fast jedem Boden und sind nichtanfällig für Krankheiten oder Schädlinge. Deshalb brauchen wir auchkeine Pestizide - die Beeren sind von Natur aus biologisch."Zwtl.: Gesunde PowerbeereAronia sind nicht nur unkompliziert im Anbau, die sogenannteApfelbeere enthält viele Vitamine sowie gesunde Mineralstoffe undSpurenelemente wie Kalzium, Magnesium, Kalium, Zink und Eisen. Durchdiese inneren Werte schützt die Powerbeere vor Zellalterung undstärkt das Immunsystem. "Ich merke vor allem, dass mir die Aroniaeine Menge Energie gibt!", bestätigt Cziglar-Benko. Sie trinkt diegesunden Beeren am liebsten als Saft. "Ich mag den herben Geschmacksehr gerne. Viele meiner Gäste essen Aronia aber lieber getrocknet imMüsli oder Joghurt. Da schmecken sie süßer, fast wie Rosinen",erklärt die Aronia-Bäuerin.Zwtl.: Trendige KreationenBei so vielen positiven Eigenschaften verwundert es nicht, dassdie Aronia der Star des diesjährigen mund.art-Genussherbstes ist.Zusammen mit Holunder und den steirischen Klassikern Kürbis,Käferbohne und Kren kommt die kleine Powerbeere auf die Teller derzehn mund.art-Gastwirte. So entstehen außergewöhnliche Kreationenwie die süß-scharfe Aronia-Krenschaum-Suppe oder das herzhafteAronia-Kartoffelbrot. Die ganze Vielfalt ist in der Parktherme BadRadkersburg jeden Samstag bis Oktober erlebbar. Direktvermarkterladen hier zum Probieren ein.Zwtl.: Bewegung trifft auf EntspannungGenuss wird in der Region Bad Radkersburg allerorts großgeschrieben. Hier wandert oder radelt man im herrlich warmen Herbstdurch malerische Weinberge von einer Buschenschänke zur nächsten undentdeckt edle Tropfen - etwa am TAU-Weg in Tischen oder demTraminerweg in Klöch. Oder man spaziert durch die historischeAltstadt von Bad Radkersburg und genießt das mediterrane Klima in denSchanigärten. Wer dann noch im mineralstoffreichen Thermalwasserabtaucht oder sich eine entspannende Holundercreme-Ganzkörperpackunggönnt, genießt den Herbst wirklich mit allen Sinnen.[www.badradkersburg.at] (http://www.badradkersburg.at/)Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM /Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.atRückfragehinweis:Mag. Birgit Oberhollenzer-Praschbergerfon 05242-63636www.oberhollenzer.atDigitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/17417/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: oberhollenzer kommunikation & eventorganisation, übermittelt durch news aktuell