Beemster - der Käse mit 4G/LTE-Standard aus Noord-Holland (FOTO)

Beemster (ots) -- 4G: Guter Gouda Gentechnik- und Glyphosatfrei- LTE: Lecker - Tierfreundlich - Ethisch- Köstlicher Käse braucht viel EngagementWer ein Handy hat, weiß oft auch, dass der LTE-Standard derderzeit höchsten und schnellsten in Deutschland verfügbarenNetz-Qualität entspricht. Besser geht nicht. Gleichbedeutend mit LTEist die Bezeichnung 4G, der Mobilfunkstandard der 4. Generation. Washat nun aber modernste Mobilfunktechnik mit traditionellem Käse ausNoord-Holland gemeinsam?Käse mit höchstem StandardGanz einfach - den höchsten Standard. Ganz vorne dabei ist immernur, wer sich frühzeitig innerhalb seiner Branche aktiv engagiert. Sowie Beemster schon seit vielen Jahren mit Weidegang und Tierwohl. Undes geht weiter. Denn auch bei traditionellem Käse spielen modernsteTrends in der Gesellschaft und ihre Umsetzung eine große Rolle.Verbraucher wünschen zurecht gesunde, ethisch erzeugteNahrungsmittel, möglichst natürlich und unverfälscht, erzeugt mitRücksicht auf Tierwohl und Umwelt. Beemster, Noord-Hollands"leckerster" Gouda, bereitet sich im Laufe von 2019 auf den4G-Standard seiner Milch vor. Guter Gouda gentechnikfrei undglyphosatfrei: Die 460 Milch-Höfe der kleinen Käserei-GenossenschaftBeemster-CONO Kaasmakers beginnen dann systematisch mit ihrerUmstellung, Hof für Hof, um zur Jahreswende 2020 alle Milch fürBeemster-Käse komplett nach LTE "Lecker - Tierfreundlich - Ethisch"zu erzeugen. Einvernehmlich durch den bäuerlichen Vorstandbeschlossen, bewegt sich der Zusammenschluss der Milchbauern ganzvorne im Feld der nachhaltigen europäischen Milcherzeuger undKäse-Produzenten. Schön, dass diese hochwertige Super-Milch imnächsten Schritt in der "Grünsten Käserei", einer Besonderheit anArchitektur und nachhaltiger Technik, zu Gouda mit Klasseweiterverarbeitet wird. In Deutschland gibt es Beemster nur imKäsebedien-Bereich.Köstlicher Käse braucht viel EngagementDa stehen Tradition und Moderne dann einträchtig vereint undgemächlich Gesundes wiederkäuend im Stall. Denn die Milchkühe derBauern-Genossenschaft leben in modernsten Ställen, mit viel Raum,Luft und Licht, mit rotierenden Massagebürsten, garantiert weichenLiegeflächen wie beispielsweise Wasserbetten, Eins-zu-EinsLiegeplatz-Besetzung und in der Weidezeit ab Frühjahr mit reichlichWeidegang. Das niederländische Weidesiegel, welches auch auf Beemsterprangt, bürgt für mindestens 120 Tage à 6 Stunden Auslauf auf denWeiden - bei Beemster liegt die Weidezeit bei durchschnittlich 180Tagen à 10 Stunden. Kühe brauchen Weidegang, um dort nicht nurköstliches Gras zu fressen, sondern vor allem auch, um dort ihremsanften, kontinuierlichen Bewegungsdrang und ihrem Rang- undHerdenverhalten folgen zu können. Das braucht Platz. Glücklich istdie Kuh, welche eben auch im Winter in einem "LTE"-Stall leben darfund dann dort gute "4G" Futter aus eingelegtem Gras, also Grassilage,welches der Bauer im Sommer geschnitten hat, erhält. 2019 fällt derStartschuss für alle und bis Ende kommenden Jahres sind dann alle"Milch-Frequenzen" bei Beemster zuverlässig auf LTE-4G umgestellt.Den Verbraucher darf es freuen - und die Kuh ebenso.Beemster - erstklassiger Premiumkäse für die Theke"Beemster" ist eine Marke der unabhängigen bäuerlichenKäsereigenossenschaft CONO Kaasmakers mit Sitz in Westbeemster,Nordholland. 460 Bauern und 180 Mitarbeiter erzeugen jährlich rund397 Millionen Liter Milch und circa 32.000 Tonnen Käse, überwiegendPremium-Nordholland-Gouda mit dem rot-gelben Siegel fürEU-Herkunftsschutz. Cono Kaasmakers wurde 1901 gegründet und trägtseit 2001 den Ehrentitel "königlicher Hoflieferant" desniederländischen Königshauses. Die kleine Genossenschaft ist einerder letzten verbleibenden Hersteller von echtem, traditionellerzeugtem Nordholland-Gouda. Erklärtes Ziel ist, einen qualitativ undgeschmacklich erstklassigen Käse zu produzieren und dabei fürWertschöpfung und Wertschätzung aller in der Kette zu sorgen.Qualität geht immer vor Quantität. Zur Philosophie gehören daher eineErzeugung mit traditionell handwerklichen Elementen, wie sie in denNiederlanden nur noch von Cono Kaasmakers angewendet wird (u.a. dasRühren des Käsebruchs von Hand in offenen Wannen), ein umfassendes,kontinuierlich fortentwickeltes Nachhaltigkeitssystem von denMilchhöfen bis in die Käserei sowie eine Markenpolitik mitVertriebskanal Käse- und Prepacking-Theken imLebensmitteleinzelhandel. Das Wohl von Mensch, Tier und Umwelt stehtim Fokus. Man zahlt seinen Bauern seit Jahren den höchsten Milchpreisder Niederlande, dazu Prämien für Weidegang und Nachhaltigkeit. DieGenossenschaft führte als erster Milchverarbeiter Europas 2002Weideprämien, 2008 das Nachhaltigkeitsmanagementsystem "Caring Dairy"für Milchbauernhöfe und 2012 Käse aus 100% Weidemilch ein. 2014eröffnete die niederländische Königin Máxima die anschließendvielfach mit Nachhaltigkeits- und Architekturpreisen ausgezeichnete"grünste" nachhaltige Käserei. Sie ist die einzige Produktionsstättedes kleinen Herstellers. Im Laufe von 2019 stellt Cono Kaasmakersseine gesamte Erzeugungskette auf garantierte Gentechnikfreiheitzertifiziert nach deutschem VLOG-Standard sowie zusätzlichGlyphosatfreiheit um. Seit seiner Markteinführung 2004 und jährlichenWachstumsraten im zweistelligen Bereich zählt "Beemster" heute zu denTop 5 Herstellern an deutschen Käsebedientheken.