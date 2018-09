Beeks Trading: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Für die Aktie Beeks Trading stehen per 18.09.2018 132 GBP an der Heimatbörse London zu Buche. Beeks Trading zählt zum Segment "Internetsoftware und -dienste".

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Beeks Trading auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. Es konnten keine wesentlichen Richtungsausschläge in der Kommunikation ausgemacht werden. In den vergangenen Tagen unterhielten sich die Anleger jedoch verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Beeks Trading. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.

2. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Beeks Trading mit einem Wert von 56,96 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Software" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 63,9 , womit sich ein Abstand von 11 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.

3. Analysteneinschätzung: Für Beeks Trading liegen aus den letzten zwölf Monaten 1 Buy, 0 Hold und 0 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Buy"-Rating entspricht. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Beeks Trading vor. Aus Analystensicht erhält die Beeks Trading-Aktie somit insgesamt eine "Buy"-Empfehlung.