Beeindruckende Ausstellung im ZVB Marburg verlängert: Einzigartige Ausstellung über die Formel-1-Ikone Michael Schumacher noch bis Februar 2019 (FOTO)

Marburg (ots) -Die herausragende Resonanz bei nationalen und internationalenBesuchern sowie Medien nach einer Laufzeit von knapp zwei Jahren istbeachtlich. Die Ausstellung "Michael Schumacher - derRekordweltmeister. 20 Jahre Partnerschaft mit der DeutschenVermögensberatung" wird daher um ein weiteres Jahr bis Februar 2019verlängert. Neben dem großen Publikumszuspruch mit mehr als 100.000Besuchern wurde auch die extra für die Ausstellung aufgestellteinteraktive Twitterstation, an der die Gäste ihrem Formel-1-Idol einepersönliche Nachricht hinterlassen können, intensiv genutzt: Rund3.000 Grüße wurden seit der Eröffnung im Februar 2016 an MichaelSchumacher gesendet. "Die großen Besucherströme waren weit höher alserwartet und haben uns sehr positiv überrascht! Von überall aus derWelt hatten wir Gäste zu Besuch im ZVB. Gemeinsam mit FamilieSchumacher hat Familie Pohl daher entschieden, diese einzigartigeAusstellung noch länger der Öffentlichkeit zugänglich zu machen", soDr. Helge Lach, Mitglied des Vorstands der DeutschenVermögensberatung. "Als Unternehmen mit starken regionalen Wurzeln inMarburg freuen wir uns außerdem darüber, das kulturelle Angebot inder Universitätsstadt mit zu erweitern und so das großartigeEngagement des hiesigen Städtemarketings zu unterstützen."Neugierige Besucher in MarburgDas große Interesse am Sportler Michael Schumacher und an seinenLeistungen führte in den letzten zwei Jahren verschiedenste Gäste insZVB und in die Stadt an der Lahn. Marburg konnte so manchaußergewöhnlichen Automobilclub, wie den Stammtisch der ScuderiaFerrari, Sectione Rhein Main, den Roadster Club Peine, denFormel-1-Club Levern oder den Mercedes-Benz R129 SL-Club e. V.,willkommen heißen. Die Fans nahmen zudem weite Wege auf sich, um dieErfolge ihrer Formel-1-Ikone auf der 350 m2 großen Ausstellungsflächezu sehen. Die wohl weiteste Anreise hatten zwei Schumacher-Fans ausPeking, die extra für die Sammlung anreisten. Hinzu kamen zahlreicheSchulklassen und Jugendfreizeiten, die mit großem Spaß dieinteraktiven Stationen im ZVB ausprobierten.Mit interaktivem Blick auf die Formel-1-IkoneSiebenmal Weltmeister, 91 gewonnene Rennen, 68-mal von derPoleposition gestartet - die sportlichen Leistungen MichaelSchumachers beeindrucken nicht nur Motorsportbegeisterte. SeitFebruar 2016 präsentiert die Deutsche Vermögensberatung AG (DVAG)dank der Mitwirkung der Familie Schumacher exklusive Exponate aus demPrivatbesitz. Verschiedene Stationen erlauben Einblicke in diesportlichen Leistungen und Erfolge und beleuchten auch dieaußergewöhnlichen Eigenschaften des Ausnahmetalents. Ob alsTeamplayer, als Entwickler und Optimierer, als Rekordweltmeister oderals Extremsportler - die Ausstellung macht deutlich, dass einFormel-1-Fahrer ein Meister des Multitaskings sein muss.Großformatige Rennszenen, Medienstationen sowie exklusive Exponateaus dem Privatbesitz der Familie Schumacher - wie beispielsweiseFormel-1-Autos, mit denen der Rennfahrer seine Siege feierte - machendie Ausstellung zu etwas ganz Besonderem. Abgerundet wird dieeindrucksvolle Jubiläumsausstellung durch interaktive Stationen, andenen die Besucher den Rennsport spielerisch erleben können.Michael Schumacher und die Deutsche Vermögensberatung als PartnerDie Deutsche Vermögensberatung steht seit über zwei Jahrzehnten ander Seite von Michael Schumacher. Was mit einem Logo auf dem Helmbegann, entwickelte sich über die Jahre zu einer intensivenVerbundenheit mit dem Unternehmen und seinen Mitarbeitern und führtezu einer persönlichen Freundschaft mit der Gründerfamilie Pohl. Fürdie Vermögensberater der Deutschen Vermögensberatung ist MichaelSchumacher ein großes Vorbild. Sein Erfolgswille wie auch seineLeistungsorientierung, seine Stärke, sein Teamgeist und seineMenschlichkeit sind Werte, die auch bei der DVAG großgeschriebenwerden. Auch nach seinem tragischen Unfall hat die Familie Pohl diePartnerschaft uneingeschränkt fortgesetzt. Ein Bekenntnis, das nunmit dieser Ausstellung nach außen weithin sichtbar bleibt. Darüberhinaus mündete sie in einer Unterstützung von Mick Schumacher, derebenfalls im Rennsport aktiv ist.Weitere Informationen zur Ausstellung erhalten Sie unter:www.schumacher-ausstellung.dehttps://twitter.com/Schumacher_DVAGÖffnungszeiten: 11-17 Uhr täglichAusstellungseintritt: kostenlos zugänglichAusstellungsort:Congresszentrum Marburg/Zentrum für VermögensberatungAnneliese Pohl Allee 335037 MarburgDeutschlandÜber die Deutsche Vermögensberatung (DVAG)Mit über 3.400 Direktionen und Geschäftsstellen betreut dieDeutsche Vermögensberatung rund sechs Millionen Kunden zu den ThemenFinanzen, Vorsorge und Absicherung. Die DVAG ist Deutschlands größtereigenständiger Finanzvertrieb und bietet umfassende undbranchenübergreifende Allfinanzberatung für breiteBevölkerungskreise, getreu dem Unternehmensleitsatz "Vermögensaufbaufür jeden!" 