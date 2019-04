Weitere Suchergebnisse zu "Microsoft":

Bee'ahs nachhaltig konzipierter Hauptsitz ist system- undraumübergeifend mit künstlicher Intelligenz ausgestattet,einschließlich digitalem Concierge-Service für alle Nutzer undBesucher des GebäudesRedmond, Washington (ots/PRNewswire) - Führungskräfte von JohnsonControls, Microsoft Corp. und dem Pionier für Nachhaltigkeit im NahenOsten, Bee'ah, haben am Dienstag eine Vereinbarung bekanntgegeben,gemäß derer Bee'ahs neuen Hauptsitz in Schardscha (VereinigteArabische Emirate) mit einer breiten Palette von Lösungen fürkünstliche Intelligenz (KI) und intelligente Gebäudetechnik auf Basisvon Microsoft ausgestattet wird.Johnson Controls nutzt seine Lösung Digital Vault und derenerweiterte Fähigkeiten auf Basis von Microsoft Azure, um inZusammenarbeit mit Microsoft das neue Gebäude mit intelligentenEdge-Systemen, Geräten und Software auszustatten, die alle daraufabzielen, die Energieeffizienz zu optimieren, den verfügbaren Raumoptimal zu nutzen und die Produktivität der dort Arbeitenden durcheine virtuelle KI-Präsenz zu steigern. Evoteq, das Digitalunternehmenvon Bee'ah, wird als technischer Projektmanagementpartner für dieseseinzigartige Unterfangen fungieren, und integrierte Lösungen underweiterte digitale Funktionen für eine höhere operative Leistungbereitstellen.Vom digitalen Arbeitsplatz bis hin zur intelligentenBackoffice-Integration, von der Smart Lobby für eine intelligenteBesucherverwaltung bis hin zu Smart Security - Mitarbeiter undBesucher werden in Bee'ahs neuer Unternehmenszentrale eine Vielzahlvon hochmodernen KI-Funktionen über vielerlei Berührungspunkte inverschiedensten Bereichen erleben können, zu denen Personalwesen,Kundenbetreuung, Beschaffung, Verwaltung sowie mechanische,elektrische und sanitäre Systeme zählen."Umweltverträglichkeit und digitale Technologien sind Faktoren,die ineinandergreifen und die Wirtschaft der Zukunft antreiben", sagtHE Khaled Al Huraimel, Bee'ahs Group CEO. "Unser Hauptsitz verkörpertunsere Vision für diese Zukunft und steht beispielhaft fürnachhaltige Lösungen und modernste Technologien, ohne Kompromisse beistrategischen Partnerschaften, Innovation oder Umsetzung. Dies wirddas erste Gebäude in der Region und eines der ersten in der Weltüberhaupt sein, das vollständig KI-integriert ist, um eine neuenahtlose Praxis zur Optimierung von Effizienz, Leistung undFunktionalität zu ermöglichen. Unser Büro der Zukunft wird einBekenntnis zur kontinuierlichen Weiterentwicklung unserer geschätztenMitarbeiter sein, und KI-Lösungen werden neue Wege fürMitarbeiterentwicklung und operationelle Zweckmäßigkeit eröffnen. Wirfreuen uns auf die schrittweise Einführung KI-gestützter SmartBuilding-Lösungen an weiteren Bee'ah-Niederlassungen und Standortenin den VAE".Bee'ah setzt als eines der ersten Unternehmen im Nahen Osten, dassich der Verbesserung der Lebensqualität verschrieben hat, mit seinenSmart-Plattformen neue Maßstäbe für KI-Fähigkeiten in der Region undweltweit. Die fortschrittlichen technologischen Errungenschaften desUnternehmens wurden durch die kontinuierliche Unterstützung derRegierung Schardschas und die Vorreiterrolle der VAE ermöglicht, undbilden die Grundlage für die Entwicklung nachhaltiger Smart Cities.Bee'ahs futuristischer neuer Hauptsitz, der vom renommiertenArchitektenbüro Zaha Hadid Architects entworfen wurde, istvollständig mit erneuerbarer Energie betrieben und für einenachhaltige Ressourcennutzung optimiert, um einenNettoenergieverbrauch von Null und LEED Platinum-Zertifizierung zuerreichen - die höchstmögliche Auszeichnung, die für ökologischesBauen vergeben wird. Im Rahmen der Vereinbarung wird Johnson Controlseine technische Gebäudeinfrastruktur bereitstellen, die esermöglicht, das gesamte Umfeld virtuell mit Microsoft Azure DigitalTwins und IoT-Technologien zu überwachen. Die Lösung wird es Bee'ahermöglichen, große Datenmengen zu analysieren, um den Gebäudebetriebzu optimieren und die Effizienz zu steigern.Als Bee'ahs exklusiver Cloud-Anbieter wird Microsoft die Erfahrungfür die Menschen im Gebäude durch Technologien und Lösungenoptimieren, die auf Microsoft Azure basieren. IntelligenteConcierge-Funktionen werden mit Besuchern und Mitarbeiterninteragieren, um bei der Suche nach freien Besprechungsräumen zuhelfen, Termine zu buchen, Anweisungen zu geben, Fahrten zuorganisieren und bei alltäglichen Aufgaben zu helfen. DieKI-gestützten personalisierten Concierge-Services gelten als dieersten im Nahen Osten, die speziell für Gebäudenutzer und Bewohnerentwickelt wurden."Mit Digital Vault und unserer Gebäudetechnik erhält Bee'ah dieMöglichkeit, schnell auf intelligenten Daten beruhende Entscheidungentreffen zu können, um seinen Hauptsitz sicherer, effizienter undnachhaltiger zu betreiben. Die Lösungen werden die Produktivität füralle steigern, die hier arbeiten oder die Firmenzentrale von Bee'ahbesuchen", erklärt Bill Jackson, Vice President und President GlobalProducts, Building Technologies & Solutions bei Johnson Controls. "InZusammenarbeit mit Microsoft transformiert Johnson Controlsherkömmliche Gebäudesysteme mit Diensten, die die physische und diedigitale Welt miteinander verbinden. Wir zeigen mit diesem Projekt,wie sich mit Hilfe von Cloud und KI die Daten von physischenRäumlichkeiten dazu nutzen lassen, sich besser auf die dort Lebendenund Arbeitenden einstellen zu können und neue Maßstäbe in Bezug aufEffizienz und Nachhaltigkeit zu setzen".Johnson Controls' Digital Vault nutzt die Möglichkeiten von AzureDigital Twins, Azure IoT und Azure Container Registry, um einevollständige virtuelle Darstellung der Daten von angeschlossenenGeräten und Systemen im gesamten Gebäude zu gewährleisten. Mit diesemAnsatz überführt Digital Vault die physische Welt innerhalb desGebäudes in eine digitale Repräsentation mit umfangreichenZusatzdaten, die visualisiert, analysiert und bearbeitet werdenkönnen, um für proaktive Instandhaltung zu sorgen, Gebäudesysteme zuoptimieren und intelligente Unterstützung für die dort lebendenMenschen zu bieten.Bee'ahs Ausgangsvision war, eines der nachhaltigsten undintelligentesten Gebäude im Nahen Osten zu schaffen. Nach eingehenderSuche fiel die Wahl auf Microsoft als vertrauenswürdigem digitalenBerater, der sich sowohl durch seine fundierte Branchenexpertise alsauch durch sein Engagement für den weltweiten Aufbau von Smart Citiesauszeichnet. Microsoft hat mit Bee'ah zusammengearbeitet, um die neuedigitale Erlebniswelt zu konzipieren und eine umsetzbare Strategie zuentwickeln, die Cloud und KI einbindet, und die nicht nur neue SmartBuilding-Systeme liefert, sondern auch zur Schaffung vonRäumlichkeiten und Dienstleistungen führt, die ein angenehmes Umfeldfür die Anwesenden schaffen. Bee'ah wählte Johnson Controls aufgrundder Fähigkeiten und Angebote des Unternehmens in Bezug aufintelligente Gebäudetechnik, den zugrunde liegendenSoftwareplattformen und der bestehenden engen Zusammenarbeit mitMicrosoft aus."Gemeinsam mit Johnson Controls und Bee'ah treiben wir dieDigitalisierung intelligenterer, nachhaltigerer Gebäude undRäumlichkeiten voran", sagt Scott Guthrie, Executive Vice PresidentCloud + AI Group bei Microsoft. "Bee'ahs emblematischer neuerHauptsitz wird eines der ersten Gebäude weltweit sein, das überEnd-to-End-Erfahrungen verfügt, die auf der Azure-Plattform entworfenund umgesetzt wurden. Azure ist die Plattform, die wirklich alleGeräte, Systeme und Services integrieren kann, die für eine so großeund vielfältige Implementierung erforderlich sind. Microsoft hat denEnergieverbrauch auf seinem eigenen Campus in Redmond durch denEinsatz von maschinellem Lernen auf Edge-Geräten und in der Cloud um20% senken können, und wir sind sehr gespannt, was Bee'ah mit diesemAnsatz in seinem neuen ultramodernen Hauptsitz in Schardschaerreichen kann".Infoformationen zu Bee'ahBee'ah ist Innovationsführer und Pionier für nachhaltige Lösungenim Nahen Osten. Das öffentlich-private Partnerschaftsunternehmenwurde 2007 per Erlass des Emirs, Seiner Hoheit Scheich Dr. Sultan BinMohammed Al Qasimi, Mitglied des Obersten Rates der VereinigtenArabischen Emirate und Herrscher des Emirats Schardscha gegründet undist in den Bereichen Entsorgung, Umweltberatung, erneuerbareEnergien, Technologie, nachhaltiger Transport sowie Training undEntwicklung tätig. Bee'ah engagiert sich für die Verbesserung derLebensqualität in allen Städten und Gemeinschaften der Region und hateine umfassende Strategie umgesetzt, die sich auf Nachhaltigkeit undTechnologie konzentriert und bereits viele Vorteile wie die höchsteAbfallvermeidungsquote der Region und die ersteMüllverbrennungsanlage der GCC-Staaten gebracht hat. Bee'ahunterstützt die regionale Agenda für eine Kreislaufwirtschaft undsteht für das Bestreben der VAE, den Dialog über Nachhaltigkeit inder Region MENA voranzubringen. Weitere Informationen finden Sieunter: http://www.beeah.aeund bei facebook.com/beeahuae undtwitter.com/BeeahUAE.Informationen zu Johnson ControlsJohnson Controls ist ein weltweit diversifizierter Technologie-und Marktführer in mehreren Industriezweigen, der ein breitesKundenspektrum in 150 Ländern bedient. Unsere 120.000 Mitarbeiterschaffen intelligente Gebäude, effiziente Energielösungen,integrierte Infrastruktur und Transportsysteme der nächstenGeneration, die nahtlos zusammenwirken und so intelligente Städte undUmgebungen Wirklichkeit werden lassen, die eine bessere Weltversprechen. Unsere Verpflichtung zur Nachhaltigkeit reicht bis indas Jahr 1885 zurück, in dem der Gründer unseres Unternehmens denersten elektronischen Raumthermostat erfunden hat. Mit unsererstrategischen Konzentration auf Gebäude undEnergiewachstumsplattformen setzen wir uns dafür ein, unseren Kundenzum Erfolg zu verhelfen und allen Beteiligten echten Mehrwert zubieten. Zusätzliche Informationen finden Sie unterhttp://www.johnsoncontrols.com, oder folgen Sie uns unter@johnsoncontrols auf Twitter.Informationen zu MicrosoftMicrosoft (Nasdaq "MSFT" @microsoft) ermöglicht die digitaleTransformation für das Zeitalter von intelligenter Cloud undintelligenter Netzwerkperipherie. Die erklärte Mission lautet, jedenEinzelnen und jede Organisation auf unserem Planeten dazu zubefähigen, mehr erreichen zu können.Foto -https://mma.prnewswire.com/media/875633/Zaha_Hadid_Beeah_HQ.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/875632/HQ_edit.jpgFoto -https://mma.prnewswire.com/media/875631/201904_MS_JCI_Bee_ah.jpgVideo -https://mma.prnewswire.com/media/875717/Scott_Guthrie_Video.mp4Logo - https://mma.prnewswire.com/media/24227/microsoft_corp_logo226_9217jpg.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2442675-1&h=388647598&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2442675-1%26h%3D3707314610%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F24227%252Fmicrosoft_corp_logo226_9217jpg.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F24227%252Fmicrosoft_corp_logo226_9217jpg.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F24227%2Fmicrosoft_corp_logo226_9217jpg.jpg)Pressekontakt:Microsoft Media RelationsWE Communications für Microsoft(425) 638-7777rrt@we-worldwide.comBee'ah Media Relations+971 6 572 9000press@beeah.aeRyan NolanJohnson Controls(414) 524-6170 (Büro)(414) 378-9641 (Mobil)Ryan.P.Nolan@jci.com | Hinweis für Redakteure: Weitere InformationenNachrichten und Ausblicke von Microsoft finden Sie im Microsoft NewsCenter unter http://news.microsoft.com. WeblinksTelefonnummern und Titel waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichungkorrektkönnen sich aber geändert haben. Journalisten und Analysten könnensich auch gerne an Microsofts Rapid Response Team oder die jeweiligenAnsprechpartner auf der nachstehenden Liste wenden:http://news.microsoft.com/microsoft-public-relations-contacts.Original-Content von: Microsoft Corp., übermittelt durch news aktuell