Bee Vectoring nach Deal und +60% für SD-Leser – jetzt raus?

Unser Öko-Volltreffer Bee Vectoring Technologies (WKN: A14WDZ) steigt munter weiter und dürfte heute den höchsten Schlusskurs des Jahres markieren. Seit unseres Exklusivtipps im August steht der Wert +60% höher.



Ende August kündigten wir bei einem Kurs von rund 0,12 Euro den „Riesenknall“ bei der Bee-Aktie an, der bereits wenige Tage später durch die offizielle US-Zulassung des revolutionären „Vectorite“-Bienen-Fungizids folgte. Diese Woche erfährt die Aktie weiteren Höhenflug. Der Grund: Ein erstes kommerzielles Erzeugerabkommen wurde unter Dach und Fach gebracht. SD-Leser liegen nun bereits +60% vorne. Wie geht es weiter?

+60% Gewinn mitnehmen?

Die Bee-Aktie wird heute bereits zu Kursen von über 0,19 Euro gehandelt, nachdem das Unternehmen die Meldung veröffentlichte, dass mit Sizemore Farms aus Florida ein erstes umsatzbringendes Erzeugerabkommen abgeschlossen werden konnte. Sizemore wird das Bee-Produkt auf 100 % seiner 62 Hektar großen Bio-Erdbeeranbaufläche einsetzen sowie auf einer 600 Hektar großen konventionellen Anbaufläche für eine mögliche Anwendung an Nutzpflanzen testen.

Sizemore-Mitgründer John Sizemore kommentiert den Deal wie folgt:

Wir haben BVT im letzten Jahr getestet und waren sehr erfreut, dass der marktfähige Ertrag im Vergleich zu den unbehandelten Parzellen um mindestens 27 % gestiegen ist (…) Wir sind unglaublich aufgeregt über diese Technologie und darüber, wie sie unser Geschäft rentabler und umweltfreundlicher machen kann.



Bee arbeitet eigenen Angaben zufolge derzeit am Abschluss weiterer Erzeugerabkommen. Mehr News in dieser Richtung sind also zeitnah zu erwarten und eröffnen zusätzliche Kursphantasie.

Aktuell steht beim Unternehmen noch der Abschluss einer 1 Million CAD schweren Finanzierungsrunde zu 0,25 CAD je Aktie aus. Mit dem jüngsten Momentum und dem gestiegenen Kurs sollte dem jedoch nichts mehr im Wege stehen. Wir erwarten zumindest ein baldiges Überspringen der Marke von 0,30 CAD. Gewinnmitnahmen sind spätestens dann aber nicht verkehrt.

Interessenkonflikt: Der Herausgeber und Mitarbeiter halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Aktien bzw. Aktienoptionen des besprochenen Unternehmens und haben – wie andere Aktionäre auch – die Absicht, diese je nach Marktsituation – auch kurzfristig – zu kaufen oder zu veräußern bzw. auszuüben und könnten dabei insbesondere von erhöhter Handelsliquidität profitieren. Hierdurch besteht ein Interessenkonflikt. Bitte beachten Sie unseren vollständigen Haftungsausschluss und weitere Hinweise gemäß §34b Abs. 1 WpHG in Verbindung mit FinAnV unter: sharedeals.de/haftungsausschluss.