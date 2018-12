Die Bedürfnisse der Bürger im Mittelpunkt: Vorschläge der Regionen für die EU-Kohäsionspolitik 2021-2027 (FOTO)

Brüssel (ots) -Der Europäische Ausschuss der Regionen (AdR) plädiert für eineeinfachere und flexiblere Kohäsionspolitik. Sie soll für eineinklusive nachhaltige Entwicklung eingesetzt werden, um Unterschiedezu verringern und allen europäischen Bürgerinnen und Bürgern mehrChancen zu eröffnen. Die lokalen und regionalen Mandatsträgerverabschiedeten auf der AdR-Plenartagung am 5. Dezember vierStellungnahmen mit Empfehlungen für Verbesserungen und legislativeÄnderungen. Darin reagieren sie auf die Vorschläge der EuropäischenKommission für die Kohäsionspolitik 2021-2027.Die mit einem Budget von 365 Milliarden Euro bis 2020ausgestattete Kohäsionspolitik bleibt auch im kommenden Jahrzehnt daswichtigste Instrument der EU, um den wirtschaftlichen, sozialen undterritoriale Zusammenhalt zu fördern und die Maßnahmen der EU in denRegionen für alle sichtbar zu machen. Die lokalen und regionalenEntscheidungsträger legten am 5. Dezember vier Stellungnahmen vor.Darin sprechen sie sich für Verbesserungen und legislative Änderungenaus, die sich aus den Vorschlägen der Europäischen Kommission für dieKohäsionspolitik 2021-2027 ergeben. Gleichzeitig bekräftigten sieihre Ablehnung der von der Kommission vorgeschlagenen Mittelkürzungum zehn Prozent.Die lokalen und regionalen Mandatsträger bewerteten die von derEuropäischen Kommission im Mai vorgelegten Legislativvorschläge fürden Zeitraum 2021-2027. Darin geht es um die wichtigsten EU Fonds(Verordnung mit gemeinsamen Bestimmungen), den Europäischen Fonds fürregionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds Plus und denEuropäischen Fonds für territoriale Zusammenarbeit.Für eine flexiblere Kohäsionspolitik wirbt eine derStellungnahmen. Eine Strategie dafür bestehe darin, denVerwaltungsaufwand für Begünstigte und Fondsverwalter zu verringern.Regionen, Städten und lokalen Interessenträgern soll dadurch aberkein Nachteil entstehen. Michael Schneider (DE/EVP), Staatssekretärund Bevollmächtigter des Landes Sachsen-Anhalt beim Bund, undCatiuscia Marini (IT/SPE), Präsidentin der Region Umbrien, hattendiese gemeinsam erarbeitet. Zudem plädiert Schneider für höhereKofinanzierungssätze, um die Attraktivität der Regionen zu steigern.Er betonte außerdem, dass "der Europäische Landwirtschaftsfonds fürdie Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) daher wieder in dieDachverordnung aufgenommen werden muss, um Synergien mit den anderenFonds zu maximieren"."Die heute vorgelegten Vorschläge werden die Kohäsionspolitikmodernisieren, vereinfachen und verbessern und zeigen, dass sich dieRegionen und Städte Europas dafür einsetzen diese Politik fit für dieZukunft zu machen. Wir brauchen mehr Flexibilität und eine gemeinsameVerwaltung, damit die Mittel auf allen Regierungsebenen so eingesetztwerden können und die EU die Wirkung erzielen kann, die sich dieBürger erwarten. Dies wird es der Kohäsionspolitik ermöglichen, dieHerausforderungen zu meistern, vor denen Europa nicht nur heute,sondern morgen steht", sagte der Präsident des EuropäischenAusschusses der Regionen Karl-Heinz Lambertz.Die EU-Kommissarin für Regionalpolitik, Corina Cretu, fügte hinzu:"Die wertvolle Arbeit des Europäischen Ausschusses der Regionen zurZukunft der Kohäsionspolitik hat dazu beigetragen, das Tempo für dieVerhandlungen zu bestimmen. Ich begrüße seinen konstruktiven Ansatz -insbesondere seine Unterstützung für ein starkesPartnerschaftsprinzip. Seit Beginn der Debatte über die Zukunft derEuropäischen Union war der Ausschuss einer der lautstärkstenBefürworter der Kohäsionspolitik. Ich bin zuversichtlich, dass unseregute Zusammenarbeit weiterhin Früchte tragen und den Weg für einestarke Kohäsionspolitik ebnen wird."Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) undKohäsionsfonds:Der Schwerpunkt von EFRE (derzeit mit etwa 200 Milliarden Euroüber sieben Jahre der größte Investitionsfonds der EU) und desKohäsionsfonds (reserviert für Länder, deren Bruttoinlandsprodukt proKopf weniger als 90 Prozent des EU-Durchschnitts beträgt) mussweiterhin auf dem wirtschaftlichen, sozialen und territorialenZusammenhalt liegen. In der Stellungnahme fordern die Regionen undStädte, die von der Kommission vorgeschlagene Kürzung desKohäsionsfonds um 46 Prozent zu überarbeiten und zu begrenzen. Zudemempfehlen sie, die gleichbleibende Mittelausstattung für den EFRE (+1Prozent) zu überdenken.Europäischer Sozialfonds Plus (ESF+):Die Regionen und Städte wollen, dass der soziale Zusammenhalt daszentrale Ziel des ESF bleibt. Weiterhin sprechen sich dieMandatsträger dafür aus, seine Verknüpfung mit den länderspezifischenEmpfehlungen der Kommission im Rahmen des Europäischen Semesters zuverstärken. Die Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger müssen anerster Stelle stehen.In der Stellungnahme zum ESF+ wird die direkte Verknüpfungzwischen dem ESF+, der europäischen Säule sozialer Rechte und derKoordinierung der makroökonomischen Maßnahmen der Mitgliedstaaten imRahmen des Europäischen Semesters begrüßt. Die Verbindung beiderSäulen stärkt die europäische soziale Dimension des EuropäischenSemesters und der Kohäsionspolitik.Europäische territoriale Zusammenarbeit (ETZ):In der Stellungnahme zum ETZ begrüßt der AdR, dass einespezifische Verordnung für diese grundlegende Politik der EUvorgelegt wird. Allerdings lehnen die Regionen und Städte denVorschlag der Kommission zur Kürzung der ETZ Haushaltsmittel um 1,847Milliarden Euro ab. Der AdR ist entschlossen, gemeinsam mit demEuropäischen Parlament und dem Rat auf eine Rücknahme des Vorschlagsder Kommission hinzuarbeiten. Wenn die maritime Zusammenarbeit alsTeil der transnationalen Zusammenarbeit betrachtet wird, wie derVorschlag nahelegt, würden in der Konsequenz die Regionen von einergrenzübergreifenden maritimen Zusammenarbeit abgeschnitten werden.Lesen Sie mehr zu den AdR-Vorschlägen für die EuropäischenStruktur- und Investitionsfonds 2021-2027:https://cor.europa.eu/en/news/Documents/press-memo-DE.docxDie volle Debatte zum Anschauen:https://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I164657