Bedrohung von Mitarbeitern der AfD-Bundestagsfraktion

Berlin (ots) - In dieser Woche erhielten mehrere Mitglieder des Bundestages derAfD-Fraktion Briefe ohne Umschläge über deren Postfächer im Bundestag, in denenein fiktiver "Sebastian" als Mitarbeiter der AfD-Fraktion im "Gender-Sprech"aufgefordert wird, die Mitarbeit in der AfD-Fraktion aufzugeben. Begründet wirddies mit einer vorgeblichen Mitverantwortung der AfD-Abgeordneten am Amoklauf inHanau. Der nicht gezeichnete und ohne Absender versehene Brief stammt von einemfiktiven "Torsten". Daneben wurden Kopien dieses Briefes auch in den für alle imBundestag Arbeitenden zugänglichen Kopierräumen und Poststellen aufgefunden. Fürden Fall, dass der angesprochene fiktive Mitarbeiter seine Arbeit nicht aufgebe,wird ihm hierin mit drastischer Rhetorik klar gemacht, dass er dann der "Feind"des fiktiven Verfassers sei und es falsch dann wäre, zum Betroffenen"freundlich" zu sein. Der Sachverhalt ist bereits der Bundestagspolizeigemeldet.Hierzu erklärt der Sicherheitsbeauftragte und Parlamentarische Geschäftsführerder AfD-Bundestagsfraktion Enrico Komning:Nachdem AfD-Abgeordnete und Parteimitglieder in den letzten Monaten und Jahrennicht nur verbale Entgleisungen sondern auch aktive Gewalttaten gegen Leib undLeben sowie gegen Büros, Einrichtungen, Wohnungen und Privathäuser und Autoshinnehmen mussten, sollen nun auch die Mitarbeiter der AfD-Fraktioneingeschüchtert werden, um die parlamentarische Arbeit derAfD-Bundestagsfraktion zu behindern. In perfider Weise werden nun von vermutlichlinksextremen Kräften im Bundestag Anfeindungen und Drohungen ausgesprochen,wenn die Mitarbeiter nicht ihre Arbeit für die Fraktion aufgeben. ErhöhteRelevanz hat dieser Umstand insbesondere deshalb, weil solche Drohungen nunnicht nur im öffentlichen Raum, sondern direkt im Herz des Parlamentarismus, inden an sich sicheren Häusern des Bundestages stattfinden. Wenn sich dieAbgeordneten und insbesondere die Fraktionsmitarbeiter selbst in denRäumlichkeiten des Bundestages nicht mehr sicher fühlen können, beeinträchtigtdies nicht nur den parlamentarischen Betrieb sondern stellt dies eineneklatanten Eingriff in die Ausübung demokratischer Rechte dar. Es ist an derZeit, diesen antidemokratischen Kräften das Handwerk zu legen und derÖffentlichkeit klar zu machen, dass es nicht die AfD ist, die den demokratischenDiskurs und parteipolitischen Wettstreit beeinträchtigt, sondern jenelinkradikalen Kräfte, die sich offensichtlich auch schon in den Räumlichkeitendes Bundestages eingenistet haben. Wir werden es nicht zulassen, dassAngestellte und Mitarbeiter unserer Fraktion nun ebenfalls zur Zielscheibe vonBedrohungen und möglicherweise tätlichen Angriffen am Arbeitsplatz werden.Deshalb werden wir die Angelegenheit nicht nur parlamentarisch im Ältestenratthematisieren, sondern auch strafrechtliche Schritte einleiten und Strafanzeigegegen den unbekannten Verfasser des Schreibens stellen."