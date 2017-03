Bedingungsgebundenes Grundeinkommen für demokratisches BIG DATA / Nichtwähler und Verlierer einzubinden ist das beste Rezept gegen Populisten (FOTO)

Krefeld (ots) -Die Schere zwischen den Gewinnern und Verlierern in der digitalenTransformation wird immer größer werden. Hauptursache hierfür sindRationalisierungseffekte im Rahmen der Digitalisierung.Andererseits aber sind die Möglichkeiten der digitalen Technikgleichermaßen optimal geeignet, um an jeden leistungsangepassteArbeiten anzubieten.Was liegt näher, wenn Daten und Wissen das Gold der Zukunft sind, alsjeden in die Beschaffung dieses Goldes mit einzubinden und damit dereigenen Gesellschaft einen signifikanten Vorteil zu verschaffen. Wieschlecht Daten derzeit aufbereitet sind, zeigt die ganze Fake NewsDiskussion. Hieran wird sich auch nichts ändern, wenn bessereErkennungsalgorithmen entwickelt werden. Im Gegenteil, es besteht dieenorme Gefahr, dass wichtige Daten durch die automatische Zensurverloren gehen.Wenn es gelingt, möglichst viele der fast 6 Millionen Harz IVBezieher einzubinden und aus der Wohlfahrtsempfängerrolleherauszuholen, dann ist das Schürfen des Datengoldes bereitsweitgehend finanziert. Zudem besteht hierdurch eine einfacheMöglichkeit, die Integration von ausgeschlossenenGesellschaftsgruppen zu verbessern.Gesellschaftlich Ausgeschlossenen muss man in einem geschützten Raumeine für die Demokratie und Wirtschaft gleichermaßen wichtige Arbeitzutrauen. Wichtigstes Merkmal eines geschützten Raums ist diefehlende Überwachung jeder einzelnen Aktivität.Ein wesentlicher Parameter, über welchen sich der erste Arbeitsmarktbis heute definiert und der auch immer mehr Taktgeber derWissenschaft ist, ist die Zeit, in der eine vordefinierte Arbeit miteinem vordefinierten Ergebnis erreicht werden kann. Hierdurch wirdeine Wertschöpfung generiert, die der Arbeitskraft abhängig vonweiteren Faktoren, wie zum Beispiel den vorhandenen Wettbewerbern,ein bestimmtes Einkommen ermöglicht. Dabei spielen Alter, Geschlecht,Herkunft und körperliche Fitness neben den erwartetenstandardisierten Qualifizierungsnachweisen eine entscheidende Rolle.Damit diese Vorausetzungen keine Rolle spielen, muss dasDatenschürfen anonym und ohne Zeitdruck durchgeführt werden können.Mehr unter http://ots.de/JCxsuDas GISAD Grundsatzprogramm kann man kostenlos unterhttp://dl.gisad.eu/wg.pdf herunterladen.Sie finden- das Global Institute for Structure relevance, Anonymisation andDecentralisation i.G. unter http://gisad.eu .- den Bauplan für die digitale Gesellschaft als Grundlageninformationunter http://gisad.eu/der-bauplan/ .- die aktuellen Blogartikel unter http://www.finders.de .- die Vita von Olaf Berberich unterhttps://www.xing.com/profile/Olaf_Berberich2 .Folgen Sie dem neuen GISAD Twitter Account unterhttps://twitter.com/Olaf_Berberich .Pressekontakt:Olaf BerberichInitiator Global Institute for Structure relevance, Anonymisation andDecentralisation47708 Krefeld, Postfach 100852Tel. 02151-3872601Web: http://gisad.euMail: vip@gisad.euOriginal-Content von: getTIME.net GmbH i.L., übermittelt durch news aktuell