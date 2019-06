Hannover (ots) - Während Italiens Innenminister Salvini denKonflikt um das private Seenotrettungsschiff Sea-Watch 3 immer weiteranheizt, setzt Palermos Bürgermeister Leoluca Orlando derweil einganz anderes Zeichen. Wie die Stadt Palermo heute (27.6.2019) amfrühen Abend mitteilte, hat Orlando den Ratsvorsitzenden derEvangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Landesbischof HeinrichBedford-Strohm, und die Seenotrettungs-Organisation Sea-Watch mit derEhrenbürgerwürde der sizilianischen Stadt ausgezeichnet. In derMitteilung Orlandos an Bedford-Strohm heißt es: "Es ist mir eineEhre, Ihnen die Ehrenbürgerschaft von Palermo zu verleihen. Ichmöchte dies als Dank und Ausdruck meiner Achtung für ihre Bemühungenund ihre Arbeit im Sinne der Erhaltung der Menschenrechte tun."Bedford-Strohm: "Ich freue mich sehr über diese Auszeichnung, weilsie mir von einem Kämpfer für Humanität, Recht und Ordnung verliehenworden ist. Ich habe mich in kürzester Zeit in Palermo verliebt. NunEhrenbürger dieser Stadt werden zu dürfen, hätte ich mir nichterträumen können. Ich nehme diese Auszeichnung von Herzen gern an."Hannover/Berlin, 27. Juni 2019Pressestelle der EKDCarsten SplittPressekontakt:Carsten SplittEvangelische Kirche in DeutschlandPressestelleStabsstelle KommunikationHerrenhäuser Strasse 12D-30419 HannoverTelefon: 0511 - 2796 - 269E-Mail: presse@ekd.deOriginal-Content von: EKD Evangelische Kirche in Deutschland, übermittelt durch news aktuell