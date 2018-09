Bedford-Strohm gratuliert Kardinal Reinhard Marx zum 65. Geburtstag

Hannover (ots) - Der Vorsitzende des Rates der EKD, LandesbischofHeinrich Bedford-Strohm, gratuliert Kardinal Reinhard Marx anlässlichseines 65. Geburtstages am morgigen Freitag (21. September 2018) undblickt mit großer Dankbarkeit auf diesen besonderen Tag: "Auf DeinemLeben liegt - nun seit 65 Jahren - viel Segen."Dieser Segen zeige sich in allem, was Marx dafür tue, um diewunderbare Botschaft des Evangeliums weiterzusagen. Er zeige sich inder klaren Orientierung, die Marx in Kirche und Öffentlichkeit gebe.Er zeige sich durch starke Predigten, die die Herzen vieler Menschenerreichten. Er empfinde - so der Ratsvorsitzende - aber auch seinepersönliche Freundschaft zum Jubilar als Segen. Vielleicht könnedamit auch ein Zeichen der Hoffnung für die sichtbare Einheit derKirche verbunden sein.Hannover, 20. September 2018Pressestelle der EKDKerstin KippPressekontakt:Carsten SplittEvangelische Kirche in DeutschlandPressestelleStabsstelle KommunikationHerrenhäuser Strasse 12D-30419 HannoverTelefon: 0511 - 2796 - 269E-Mail: presse@ekd.deOriginal-Content von: EKD Evangelische Kirche in Deutschland, übermittelt durch news aktuell