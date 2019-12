Bedford-Strohm fordert Regeln für soziale Medien analog zu öffentlich-rechtlichen Sendern

Düsseldorf (ots) - Der Vorsitzende des Rats der Evangelischen KircheDeutschlands, Landeschbischof Heinrich Bedford-Strohm, hat nach dem Vorbild füröffentlich-rechtliche Sender Regeln für die Verbreitung von Inhalten im Netzgefordert. "Es muss analog zu den öffentlich-rechtlichen Medien pluralistischzusammengesetzte Gremien geben, die grundsätzliche Kriterien auch für denDiskurs in den sozialen Medien durchsetzen", sagte Bedford-Strohm derDüsseldorfer "Rheinischen Post" (Dienstag) "Wir möchten als Kirchen gerne dazubeitragen, die Digitalisierung verantwortlich zu gestalten." Bedford Strohmbetonte: "In den sozialen Medien werden aus kommerziellen Gründen durchbestimmte Algorithmen häufig Inhalte nach oben gespült, die Hass transportierenund Unwahrheiten verbreiten." Nicht mehr Fakten seien dann die Grundlage für denDiskurs, sondern Inhalte, die der Rentabilität der sozialen Medien dienten. "Dasstärkt die Extreme. Das können wir nicht so hinnehmen."www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/30621/4480708OTS: Rheinische PostOriginal-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell