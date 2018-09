Hannover (ots) - Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche inDeutschland (EKD), Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm hatangesichts des heute in Chemnitz stattfindenden Protestes gegen einenvon der AfD angekündigten Schweigemarsch zu gesellschaftlichemZusammenhalt und Solidarität mit Ausgegrenzten und Verfolgtenaufgerufen. In einem Gottesdienst in der Münchner Innenstadt sagteHeinrich Bedford-Strohm:"Während wir hier Gottesdienst feiern, sind in Chemnitz vieleMenschen zusammen, um gegen Fremdenfeindlichkeit zu demonstrieren.Uns alle, ob wir jetzt hier in München zusammen sind oder in Chemnitzverbindet die Sehnsucht nach einer Gesellschaft, in der jeder Menschseinen Platz hat. Ganz egal, woher er kommt oder wieviel er verdient:Wir alle sind geschaffen zum Bilde Gottes und haben eine Würde, dieuns niemand bestreiten darf", so Bedford-Strohm in seiner Predigt ineinem zeitgleich zu den Protesten in Chemnitz stattfindendenGottesdienst zum 25-jährigen Bestehen der Straßenzeitung BISS inMünchen. "Das Eintreten für diese Würde in der Gemeinschaft mitanderen Menschen gibt uns Kraft und Stärke. Vielleicht ist das einVorgeschmack dessen, was uns verheißen ist, wenn Jesus sagt: Seligsind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit."Im Vorfeld des Gottesdienstes erneuerte Bedford-Strohm seineKritik an den Äußerungen von AfD-Politikern zu den aktuellenEreignissen in Chemnitz. "Wenn aus den Reihen der AfD Hass- undHetzparolen verbreitet werden, kann dies von Christinnen und Christennicht stillschweigend hingenommen werden." In diesen Tagen zeige sichdeutlich, wie sehr sich die AfD radikalisiert habe. Bedford-Strohm:"Wer an den Propaganda-Aktionen der AfD teilnimmt, muss wissen, wemer dort hinterherläuft."Hannover, 1. September 2018Pressestelle der EKDCarsten SplittPressekontakt:Carsten SplittEvangelische Kirche in DeutschlandPressestelleStabsstelle KommunikationHerrenhäuser Strasse 12D-30419 HannoverTelefon: 0511 - 2796 - 269E-Mail: presse@ekd.deOriginal-Content von: EKD Evangelische Kirche in Deutschland, übermittelt durch news aktuell