Bedford-Strohm bricht zu USA-Reise auf/ Vorträge in Yale, Princeton und Harvard: Ethik der Digitalisierung und Populismus im Fokus

Hannover (ots) - Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm reist vom1. bis 6. Oktober zu einer Vortrags- und Begegnungsreise an dieOstküste der USA. Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche inDeutschland (EKD) wird zu Veranstaltungen an den Universitäten Yale,Princeton und Harvard erwartet. Bedford-Strohm spricht dort zu Fragender digitalen Transformation und zum transatlantischen Verhältnis inZeiten populistischer Herausforderungen. Im Herbst 2018 stehen mitwichtigen Wahlen in den USA und Deutschland Richtungsentscheidungenan.Am 3. Oktober folgt Bedford-Strohm einer Einladung des deutschenGeneral-konsuls nach New York. Der Tag der Deutschen Einheit steht inNew York im Zeichen des interreligiösen Dialogs und von Begegnungenin der deutschen-lutherischen Gemeinde vor Ort. Auch ein Treffen desRatsvorsitzenden mit Ronald Lauder, dem Präsidenten des JüdischenWeltkongresses, ist für diesen Tag vorgesehen.Bedford-Strohm (58) ist wie nur wenige Personen des öffentlichenLebens in Deutschland transatlantisch geprägt, familiär undakademisch. Bedford-Strohm, mit einer US-Amerikanerin verheiratet:"Ich bin in meiner Familie der einzige ohne amerikanischen Pass."Bedford-Strohm hat in Berkeley studiert und war am Union TheologicalSeminar in New York Dozent. Die Auseinander-setzung mitnordamerikanischer Theologie und Konzepten der "public theolo-gy" hatsein wissenschaftliches Arbeiten geprägt. Mit Präsident Obama undKanzlerin Merkel den Reformationssommer 2017 in Berlin eröffnet zuhaben, wird dem öffentlichen Theologen Bedford-Strohm daher inbesonderer Erin-nerung bleiben.Weitere Informationen zur Reise über Michael Brinkmann(michael.brinkmann@ekd.de oder mobil unter 0049 170 7609564).Hannover, 29. September 2018