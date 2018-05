Bedford-Strohm: Verantwortung braucht Mut und Verstand/ Evangelisches Studienwerk Villigst feiert 70-Jähriges Bestehen

Hannover (ots) - Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche inDeutschland (EKD), Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm, hatChristinnen und Christen in verantwortlichen Positionen dazuaufgerufen, sich mit Mut und Verstand in aktuelle gesellschaftlicheAuseinandersetzungen einzubringen. "In Zeiten eines nicht mehrselbstverständlich vorhandenen Konsenses über Grundorientierungenbraucht es Menschen, die sich mit Leidenschaft für eine lebendige undvon sozialer Verantwortung geprägte Demokratie engagieren. Christensollten dabei in der ersten Reihe stehen", sagte Bedford-Strohm beieinem Festvortrag anlässlich des 70-Jährigen Bestehens desEvangelischen Studienwerkes Villigst (bei Schwerte). Dabei erinnerteer an dessen Entstehungsgeschichte: Das Evangelische Studienwerk seinicht zu verstehen, ohne die Erfahrung des Versagens der Kirche inder Zeit des Nationalsozialismus. "Das Evangelische Studienwerk wurdegegründet, um junge Menschen zu ermutigen und zu befähigen, ihrenGlauben auch in der Gesellschaft zu bezeugen und gesellschaftlichenFehlentwicklungen aus der Kraft des Glaubens entgegenzutreten."Gesellschaftliche Verantwortung sei deswegen "Teil der DNA desEvangelischen Studienwerks Villigst."Für Bedford-Strohm, der selbst zu den Villigster Stipendiatenzählte, ist das Studienwerk "eine Erfolgsstory": "Die vielen jungenMenschen, die hier in Villigst entscheidende Impulse für ihr Lebenmit auf ihren Weg bekommen haben und Verantwortung übernehmen, sindein Segen nicht nur für unsere Kirche, sondern für die Gesellschaftals ganze."Das Evangelische Studienwerk Villigst ist dasBegabtenförderungswerk der evangelischen Kirchen in Deutschland.Derzeit fördert es fast 1375 Studierende und rund 235 Promovierendealler Fachrichtungen an Universitäten und Fachhochschulen. DieStipendiatinnen und Stipendiaten erhalten ein monatliches Stipendiumund Zugang zu einem umfassenden Bildungsprogramm.Zu den bekanntesten ehemaligen Stipendiaten zählenPersönlichkeiten wie Kurt Biedenkopf, Henning Scherf, Margot Käßmann,Roger Willemsen und Arnulf Barning. Im Rahmen derJubiläumsfeierlichkeiten hält der EKD-Ratsvorsitzende am heutigenFreitag im Schwerter "Haus Villigst" einen Festvortrag mit dem Titel"Christ und Verantwortung in der Gesellschaft".Hannover, 18. Mai 2018Pressestelle der EKDCarsten SplittPressekontakt:Carsten SplittEvangelische Kirche in DeutschlandPressestelleStabsstelle KommunikationHerrenhäuser Strasse 12D-30419 HannoverTelefon: 0511 - 2796 - 269E-Mail: presse@ekd.deOriginal-Content von: EKD Evangelische Kirche in Deutschland, übermittelt durch news aktuell