Hannover (ots) - Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche inDeutschland (EKD), Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm, hat sichzur Freilassung der Sea-Watch-Kapitänin Carola Rackete wie folgtgeäußert:"Mit Freude und Erleichterung habe ich die Freilassung vonSea-Watch-Kapitänin Carola Rackete aufgenommen. Ich sehe dieseEntscheidung als Punktsieg für Rechtsstaatlichkeit und Menschlichkeitund als ermutigendes Zeichen, dass bestimmte Grundorientierungen, diefür das Recht überall in Europa verbindlich sind, nicht zurDisposition stehen. Viele Menschen in Politik und Zivilgesellschafthaben diese Grundorientierungen in den letzten Tagen stark gemachtund damit Flagge gezeigt: Menschen vor dem Ertrinken zu retten, hatimmer Vorrang. Diejenigen, die das als einzige noch organisiert tun,dürfen nicht kriminalisiert werden. Jetzt ist es dringliche Aufgabeder Politik, einen Mechanismus zu etablieren, der die Anlandung vongeretteten Menschen und ihre Verteilung auf aufnahmebereite Länderverlässlich regelt und damit verhindert, dass wir das unwürdige Dramader letzten Wochen noch einmal erleben. Danke an die europäischeZivilgesellschaft für den Einsatz in dieser Sache!"Einen europäischen Verteilmechanismus für Bootsflüchtlinge hattender EKD-Ratsvorsitzende und der Bürgermeister von Palermo, LeolucaOrlando, bereits Anfang Juni gemeinsam im "Palermo-Appell" gefordert.https://www.ekd.de/verteilmechanismus-fuer-bootsfluechtlinge-gefordert-46692.htmHannover 3. Juli 2019Pressestelle der EKDCarsten SplittPressekontakt:Carsten SplittEvangelische Kirche in DeutschlandPressestelleStabsstelle KommunikationHerrenhäuser Strasse 12D-30419 HannoverTelefon: 0511 - 2796 - 269E-Mail: presse@ekd.deOriginal-Content von: EKD Evangelische Kirche in Deutschland, übermittelt durch news aktuell