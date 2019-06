Bedford-Strohm: Pfingsten mischt unsere kirchlichen Milieus auf!/ Wort zu Pfingsten des bayerischen Landesbischofs und EKD-Ratsvorsitzenden Heinrich Bedford-Strohm

Hannover (ots) - "Pfingsten mischt unsere kirchlichen Milieus aufund bläst uns den Geist der Freiheit ins Herz", so der bayerischeLandesbischof und EKD-Ratsvorsitzende in seiner Botschaft zumPfingstfest. "Pfingsten nimmt unsere Klischees und Vorurteile aufsKorn und je mehr der Geist weht und uns in der Seele erreicht,verwandelt er sie in Liebe."Das kirchliche Fest Pfingsten erinnert an den Tag, als die JüngerJesu nach dessen Tod und Auferstehung allein in Jerusalemzurückgeblieben waren. Da erlebten sie ein Brausen wie von einemSturm und sahen Feuerzungen, die sich auf sie setzen - es waren dieäußeren Zeichen des Geistes Gottes, der die Jünger ergriffen hatte.Seit diesem Ereignis vor 2000 Jahren ist Gott durch seinen Geistallen Christen nahe.Die Erfahrung des Heiligen Geistes, so der Landesbischof, verbindesehr verschiedene Menschen zu einer Gemeinschaft, die Kirche genanntwird. Diese Gemeinschaft sei so groß und bunt und weit wie das HerzGottes.Zu dieser Gemeinschaft gehörten auch untypischeGottesdienstbesucher wie die Motorradfahrer, die es kürzlich in einemMotorradgottesdienst gemeinsam mit dem Bischof und einer Rockband inder Kirche hatten "krachen lassen". Zur Gemeinschaft gehörten diejungen Menschen, wenn sie manchmal kritische "harte Worte" fänden fürdie gewohnten kirchlichen Formate. Mit zur Gemeinschaft gehörten auchdie Zweifler, die mit ihrem kritischen Geist andere davor bewahrten,"althergebrachte Glaubenswahrheiten einfach nachzubeten, ohne sieüberhaupt verstanden zu haben". Die Erweckten gehörten dazu mit ihrerBegeisterung für den Glauben, aber auch die moralisch Konsequentenmit ihrem Beharren darauf, dass es keinen Glauben an Gott gebe ohnedie tätige Liebe zu den Mitmenschen. Die Gemeinschaft der vom GeistGottes ergriffenen Menschen teile die Vision eines guten Lebens, soBedford-Strohm. Die Gemeinschaft mit dem Geist Gottes führe zu einemLeben aus dem Vertrauen, aus der Liebe, der Hoffnung und derVergebung.Dies sei der "Rückenwind", der vom Pfingstfest für jeden Christenausgehe.Der EKD-Ratsvorsitzende Heinrich Bedford-Strohm predigt amPfingstsonntag um 10 Uhr in der St. Matthäuskirche in München.Hannover, 7. Juni 2019Pressestelle der EKD Carsten SplittDiese Pressemitteilung wird von der Pressestelle derEvangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern zeitgleich verschickt.Mehrfachsendungen bitten wir zu entschuldigen.Pressekontakt:Carsten SplittEvangelische Kirche in DeutschlandPressestelleStabsstelle KommunikationHerrenhäuser Strasse 12D-30419 HannoverTelefon: 0511 - 2796 - 269E-Mail: presse@ekd.deOriginal-Content von: EKD Evangelische Kirche in Deutschland, übermittelt durch news aktuell