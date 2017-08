Bedeutung des Sehens für Menschen mit Diabetes: Aktuelle EMNID-Umfrage zeigt Aufklärungsbedarf über Netzhauterkrankungen bei Menschen mit Diabetes (FOTO)

Leverkusen (ots) -- Für 85 Prozent aller Befragten ist Sehen ein wichtiges Gut, derErhalt der Sehkraft hat höchsten Stellenwert.- Nur die Hälfte der Menschen mit Diabetes weiß, dass als Folgeder Zuckerkrankheit ein diabetisches Makulaödem auftreten kann.- Menschen mit Diabetes sollten deshalb mit ihrem Diabetologen überihre Augen sprechen und regelmäßige Kontrolluntersuchungen beimAugenarzt wahrnehmen.Mit etwa 6,5 Millionen Betroffenen in Deutschland und einer hohenDunkelziffer ist Diabetes eine Volkskrankheit. Folgeerkrankungen wieHerzinfarkt und Schlaganfall sind bei Menschen mit Diabetes meistbekannt. Dass die Zuckerkrankheit wortwörtlich ins Auge gehen kann,ist dagegen nicht so präsent. Bei dem so genannten diabetischenMakulaödem (DMÖ) wird das Sehen durch Gefäßveränderungen an derStelle des schärfsten Sehens, der Makula, stark eingeschränkt. In dergroßen und stark anwachsenden Gruppe der Menschen mit Diabetes kanndas diabetische Makulaödem prinzipiell jeden treffen.Vorsorguntersuchungen sind entscheidendEine aktuelle Befragung von Menschen mit Diabetes durch dasrenommierte Meinungsforschungsinstitut Kantar EMNID zeigt einerseits,dass der Erhalt der Sehkraft für die Betroffenen sehr wichtig ist undSehen für 85 Prozent ein wichtiges Gut darstellt. Andererseits kennennur 56 Prozent der Menschen mit Diabetes das diabetische Makulaödemals schwerwiegende Folgeerkrankung des Diabetes am Auge. Wie dieUmfrage außerdem zeigt, werden zwar drei Viertel der Befragten mitDiabetes zum Augenarzt überwiesen, jedoch gehen 11 Prozent aus Angstvor der Diagnose trotz einer Überweisung nicht zum Augenarzt.(1) Wiewichtig die Vorsorge ist, betont auch Professor Dr. med. RüdigerLandgraf, Diabetologe aus München: "Ich kann alle Menschen mitDiabetes nur motivieren, sich möglichst frühzeitig mit dem ThemaAugenerkrankungen auseinander zu setzen und Kontrollbesuche beimAugenarzt regelmäßig wahrzunehmen."Ein diabetisches Makulaödem ist heute gut behandelbarEs gibt verschiedene Wege, das Fortschreiten der Erkrankung zuverhindern und die Sehkraft zu erhalten. Am häufigsten wird dasdiabetische Makulaödem heute mit einer kleinen Spritze ins Augebehandelt. Mit dieser sogenannten intravitrealen Injektion (IVOM)wird das Medikament mit einer feinen Nadel direkt ins Auge gegeben.Entsprechende Medikamente hemmen einen bestimmten Wachstumsfaktor(VEGF), der im Wesentlichen für die Flüssigkeitseinlagerung im Augeverantwortlich ist, und sorgen so für einen Erhalt der Sehkraft. Da die Wirkung von VEGF-Hemmern im Auge allerdings nur eine gewisse Zeit anhält, werden die Injektionen in regelmäßigen Abständen wiederholt. Bei vielen Betroffenen lässt sich sogar eine Verbesserung des Sehvermögens erzielen. Viele gute Gründe also, die für diese Therapie sprechen. Menschen mit Diabetes sollten deshalb mit ihrem Diabetologen auch über ihre Augen sprechen und regelmäßige Kontrolluntersuchungen beim Augenarzt wahrnehmen.

Aufklärung ist das A und O: Der Patientenservice VisusVital

Der Patientenservice VisusVital von Bayer klärt Betroffene und Angehörige umfassend über Netzhauterkrankungen auf: Unter der kostenfreien Service-Hotline 0800 / 55 66 337 werden Fragen kompetent beantwortet. Auf www.VisusVital.de finden sich umfangreiche Informationen zur Vorbeugung, zur Erkrankung, Diagnose und Behandlung und viele praktische Tipps. Für Menschen, die sich schon in der DMÖ-Behandlung befinden, gibt es zur Unterstützung außerdem die kostenfreie App "AugenPass" mit Erinnerungsfunktion für den Arztbesuch, Sehtest und wöchentlichen Tipps und Tricks für den Alltag.

Quellen
(1) Kantar EMNID-Umfrage: Bedeutung des Sehens für Menschen mit Diabetes mit und ohne DMÖ; 2016 