Die Bedeutung des Marketing-ROI und seine direkten Auswirkungen auf die Umsatzsteigerung

Innovative Plattform für Customer-Lifecycle-Management CleverTappräsentiert leistungsstarkes Reporting-Dashboard zur längerfristigenMessbarkeit von MarketinginitiativenSan Francisco (ots/PRNewswire) - CleverTap, die innovativeKundenbindungsplattform, hat heute das Messsystem Real Impact auf denMarkt gebracht, das Marketingverantwortlichen hilft, dieGesamtwirkung ihrer Kampagnen langfristig zu messen. Mit Real Impactkönnen sie den ROI der Marketingausgaben auf wichtigeGeschäftskennzahlen wie Umsatz pro Benutzer, Conversion, Bindung,Stickiness, Aktualität und Frequenz zurückführen.Wachstum und Kundenbindung werden in der Regel von denverantwortlichen Teams für die einzelnen Kampagnen anhand von Wertenwie Conversion, Click-Through und Öffnungsraten ermittelt. Allerdingskann man leicht den Überblick verlieren, was tatsächlich über einenZeitraum von einem Quartal, sechs Monaten oder sogar einem Jahrfunktionieren wird. So beobachtet man, was gut ankommt und wie mandie Kennzahlen verbessern kann, die für ein Unternehmen vonentscheidender Bedeutung sind.Das Dashboard Real Impact wurde entwickelt, um dieses Problem mitHilfe eines Bewertungsmodells zu lösen, das Daten auf detaillierterEbene sammelt und gleichzeitig einen Gesamtüberblick über dieMarketingeffektivität bietet. Anhand des Konzepts der Control Groups,d.h. einer Gruppe von Benutzern, die keiner Kampagne ausgesetzt sind,wird die Wirkung von Kampagnen auf die Zielgruppe oder dieverbleibende Öffentlichkeit über einen beliebigen Zeitraum gemessen.Mithilfe von Real Impact können die Teams die Auswirkung derKampagnen anhand der folgenden wichtigen Geschäftskennzahlen und KPIs(Key Performance Indikatoren) messen:- Umsatz pro Nutzer (Average Revenue per User, ARPU): Messung desunmittelbaren ROI, der durch die einzelnen Marketing-Ausgaben inForm einer Steigerung des durchschnittlichen Umsatzes pro Nutzer(ARPU), generiert wird.- Conversion und Bindung: Messung des Anstiegs der wichtigstenConversion-Metriken und der Kundenbindung der Benutzer, bei denenIhre Kampagne angekommen ist.- Nutzungsaktualität und -häufigkeit: Messung der Steigerung derNutzungsaktualität und -häufigkeit pro Nutzer unter denen, die mitder Kampagne in Berührung gekommen sind.- Abwanderungsquote: Langfristige Messung der Verbesserung oderVerringerung der Abwanderung von Nutzern, die mit einer Kampagne inKontakt gekommen sind, gegenüber Nutzern, bei denen dies nicht derFall ist.Mithilfe von Real Impact werden die Teams, die für den Bereich"Wachstum" verantwortlich sind, ein klares Verständnis über dieGesamtauswirkung aller Kampagnen im Bezug auf dieseKerngeschäftskennzahlen entwickeln. Sie können mit Kennzahlen wieAktualität, Frequenz und Abwanderung detailliert ermitteln, welcheKampagnen oder Werbeaktionen sich negativ auf Ihre Benutzerdatenausgewirkt haben."Wir wollen die heutigen Marketingorganisationen mitunanfechtbaren Erkenntnissen ausstatten, die sie vor ihrenverantwortlichen Führungskräften präsentieren können. Real Impacthilft dabei mit einer leistungsstarken Mess-Plattform, so dass Teamsden ROI pro Dollar für das Marketing direkt messen können. Sie könnenso beurteilen, welche Kampagnen, Werbebotschaften undMarketingmaßnahmen einen nachhaltigen Einfluss auf ihreGeschäftskennzahlen haben", erklärte Sunil Thomas, Mitbegründer undCEO von CleverTap.Informationen zu CleverTapCleverTag ist eine Customer-Lifecycle-Management-Plattform, mitder Marken hochwertige Kundenerlebnisse in großem Umfangbereitstellen können. Über 8.000 Unternehmen (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2467068-1&h=198315623&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2467068-1%26h%3D2953546784%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fclevertap.com%252Fcustomers%252F%253Futm_source%253Dpr%2526utm_medium%253Dref%2526utm_campaign%253Drealimpact%26a%3Dcompanies&a=Unternehmen) auf der ganzen Welt, darunter Vodafone, Star, Sony,Domino's Pizza, GO-JEK, Cleartrip und BookMyShow, vertrauen darauf,dass sie mit CleverTap personalisierte Erfahrungen bereitstellen undverbesserte Marketingergebnisse auf unterschiedlichen Kanälen überden gesamten Kundenlebenszyklus erreichen können. CleverTap wird vonführenden Risikokapitalgesellschaften wie Sequoia India, Tiger GlobalManagement, Accel und Recruit Holdings finanziert und führt seinGeschäft von San Francisco, London, Singapur, Mumbai und Bangaloreaus. Weitere Informationen finden Sie unter clevertap.com (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2467068-1&h=1003439938&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2467068-1%26h%3D1856756298%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.clevertap.com%252F%253Futm_source%253Dpr%2526utm_medium%253Dref%2526utm_campaign%253Dmgsuk%26a%3Dclevertap.com&a=clevertap.com). 