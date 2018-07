Bedeutender B2B-Wachstumsfonds für Deutschland: Digital+ Partners sammelt 350 Millionen Euro ein (FOTO)

Frankfurt/München (ots) -Klarer Fokus auf B2B-Unternehmen aus dem Industrie- undFinanztechnologiesektor mit bis zu 50 Millionen Euro Wachstumskapitalpro Unternehmen inklusive Folgefinanzierungen- Wichtiger Beitrag zur Schließung der Wachstumskapitallücke inDeutschland und in der DACH-Region- Führende Technologieunternehmen, institutionelle Investoren undFamily Offices am ersten Wachstumsfonds von Digital+ Partnersbeteiligt- Investitionsfokus auf Unternehmen mit erstklassigen Technologienund guten Chancen auf künftige digitale Marktführerschaft- Rund 60 Millionen Euro bereits in sechs aussichtsreicheTech-Unternehmen investiertDigital+ Partners, der Spezialist für Wachstumskapital zugunstenschnell wachsender Technologieunternehmen, hat erfolgreich einenbedeutenden Wachstumsfonds für B2B-Technologiefirmen mit einer Summevon 350 Millionen Euro geschlossen. Damit übertraf Digital+ Partnersdas ursprüngliche Zielvolumen von 300 Millionen Euro deutlich underreichte das Hard Cap.Der Fonds führt eine wichtige Anlageklasse zurWachstumsfinanzierung von Unter-nehmen mit bewährten Technologienerfolgreich auf dem deutschen Markt ein, denn Digital+ Partners kanninklusive Folgefinanzierungen jeweils bis zu 50 Millionen Euro injunge und wachstumsstarke "business-to-business" (B2B) Unternehmenaus den Bereichen Industrie und Finanzdienstleistungen investieren.Portfolio umfasst bereits sechs attraktive WachstumsunternehmenDer Fonds investiert in Unternehmen, die in dem attraktivenB2B-Marktsegment aktiv sind und erfolgversprechende Technologien ausden Bereichen Internet of Things (IoT), Data Analytics oderArtificial Intelligence entwickeln. "Wir unterstützen jungeinnovative Unternehmen, die das Potential haben, Kernindustrien zutransformieren", sagt Patrick Beitel, einer der vier Gründungspartnervon Digital+ Partners und ergänzt: "Deutschland verfügt über einhervorragendes Technologie-Ökosystem für einenB2B-Technologie-Wachstumsfonds mit starken Unternehmen, hohenForschungsausgaben und innovativen Forschungsverbünden. DieseWachstumschancen wollen wir für vielversprechendeTechnologieunternehmen und unsere Investoren nutzen.""Wir sehen großes Potential in der Finanzierung reiferer deutscherTechnologie-Start-ups", erklärt Thomas Jetter, ebenfallsGründungspartner von Digital+ Partners. "Die Wachstumsfinanzierungist in Deutschland nach wie vor unterentwickelt. Wir schätzen dieFinanzierungslücke auf mehr als eine Milliarde Euro pro Jahr.Venture- und Growth-Investoren in den USA investieren rund 60-mal soviel Geld in junge Technologie-Unternehmen wie vergleichbareInvestoren in Deutschland", ergänzt Axel Krieger, ebenfallsGründungspartner von Digital+ Partners. Digital+ Partners nimmt ausmehreren Tausend Wachstumsunternehmen über 500 jährlich ins Visierund analysiert rund 100 Unternehmen umfassend. "Wir finanzieren jungeUnternehmen, die funktionierende Geschäftsmodelle, innovativeTechnologien und ein schnelles Wachstum aufweisen sowie bereits einebreite Kundenbasis haben", sagt Dirk Schmücking, ebenfallsGründungspartner. Digital+ Partners hat bereits über 60 MillionenEuro in sechs Beteiligungen investiert:- Starmind, eine auf Artificial Intelligence basierendeCloud-Plattform zur Identifikation von Experten und derWissensdokumentation in Unternehmen;- riskmethods, eine SaaS-Lösung für das Risikomanagementinternationaler Lieferketten in Unternehmen;- NavVis, ein innovativer Anbieter für die Digitalisierungindustrieller Innenräume und die Erzeugung von "digital twins";- movingimage, ein führender SaaS-Anbieter einer Videoplattformfür Unternehmen zur effizienten Verwaltung und Aussteuerung vonBewegtbildern;- orderbird, ein führender Anbieter Cloud-basierterPayments-Software im Hospitality-Segment;- Cellcontrol, eine "machine vision" Plattform zur Verhinderungder Ablenkung durch Mobiltelefone in Arbeitsprozessen und derFührung von Fahrzeugen.Der Spezialist für Wachstumskapital stellt nicht nur Eigenkapitalzur Verfügung, sondern durch enge Kooperation mit Gründern,Investoren und anderen Unternehmen auch sein Know-how und Netzwerk.Digital+ Partners hilft seinen Portfoliounternehmen so bei derProfessionalisierung und Skalierung, zum Beispiel alsSparringspartner für den Aufbau professioneller Prozesse fürPersonalmanagement und -recruiting sowie Vertrieb undTechnologieentwicklung. Zu den Investoren des Fonds zählen führendeinstitutionelle Investoren und Technologieunternehmen sowietechnologieaffine Family Offices aus Deutschland, Europa, den USA undAsien.Auch der European Investment Fund (EIF) und die KfW haben sich amFonds beteiligt. Die Geldmittel, die der EIF und die KfW investieren,entstammen aus dem Europäischen Wiederaufbauprogramm (ERP). DieMittel des EIF stammen zudem aus der LfA - Gesellschaft fürVermögensverwaltung mbH und von der Europäischen Investitionsbank(EIB) unterstützt von der Europäischen Union in Form des EuropäischenFonds für strategische Investitionen (EFSI), dem Kern derInvestitionsoffensive für Europa.Digital+ Partners: Starkes Netzwerk aus Branchen- undTechnologieexpertenDigital+ Partners wurde im Juli 2015 von den erfahrenenInvestment-, Finanz-, Industrie- und Strategieexperten PatrickBeitel, Thomas Jetter, Axel Krieger und Dirk Schmücking gegründet.Die Gründungspartner sind in den Bereichen Digitalisierungklassischer Industriesektoren und der Finanzwirtschaft internationalbestens vernetzt. Unterstützt wird das Unternehmen vonIndustriepartnern, die umfassende Erfahrung in der Skalierung vonTechnologiefirmen haben. Ferner wird das Unternehmen von einemAdvisory Board bestehend aus erfahrenen Fachleuten aus den BereichenFinanzdienstleistungen, Technologie und Strategie beraten.Über Digital+ PartnersDigital+ Partners ist Spezialist für Wachstumskapital für schnellwachsende Technologieunternehmen für B2B-Lösungen in den BereichenIndustrie und Finanzdienstleistungen in Deutschland undinternational. Digital+ Partners spielt eine wichtige Rolle in derdigitalen Transformation deutscher Kernindustrien. Neben derBereitstellung von Wachstumskapital bringt Digital+ Partnersumfangreiches Know-how ein, um seine Portfolio-Unternehmen bei derUmsetzung ihres Wachstumskurses bestmöglich zu unterstützen.http://www.dplus.partnersPressekontakt:Patrick Beitel (+49 69 907 2019-40, patrick.beitel@dplus.partners)Original-Content von: Digital+ Partners, übermittelt durch news aktuell