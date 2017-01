Bedeutende marktgerechte Innovationen: Centric Software PLM V6

Campbell, California (ots/PRNewswire) -40 wichtige Innovationen, die Initiativen für die Transformationim Einzelhandel vorantreiben, wie auch Skalierbarkeit und Leistung,Analyse für Entscheidungsfindung und eine transformierteBenutzererfahrung.Mit dem Versprechen die Initiativen für die Transformation fürMarken, Einzelhändler und Hersteller zu unterstützen, hat CentricSoftware nun die neue Version 6.0 für die marktorientierteProduct-Lifecycle-Management (PLM) Lösung released. Centric Softwareist die führende PLM-Lösung für Unternehmen aus den Bereichen Mode,Einzelhandel, Schuhe, Outdoor, Luxusartikel und Konsumgütern.(Logo:http://mma.prnewswire.com/media/455901/Centric_Software_Logo.jpg )(Photo:http://mma.prnewswire.com/media/455903/Centric_PLM_V6.jpg )Die Version 6.0 enthält wichtige und umfassende Neuerungen dergesamten Centric PLM-Suite. In den letzten 6 Monaten wurden mehr als100 neue Funktionen hinzugefügt."Die Kommunikation mit unseren Kunden gibt den Maßstab für alleInnovationen der Centric PLM-Suite", erklärt Ron Watson, VP ofProducts bei Centric Software. "Unser Customer Advisory Board bieteteinen Einblick in deren strategische sowie betrieblicheHerausforderungen und zusammen mit dem Input unserer Partner fürKundeninnovation erhalten wir wertvolle Rückmeldungen für dieEntwicklung unserer Roadmap. Wir sind stolz darauf, dass unsere neueVersion kürzlich dafür eine begeisterte Zustimmung erhielt."Die aktuelle Version von Centric Software konzentriert sich aufdrei Bereiche: Skalierbarkeit und Leistung für bis zu 10.000Anwender, Analyse für die Entscheidungsfindung und diePersonalisierung einer visuell eindrucksvollen Benutzerüberfläche.Centric PLM 6.0 bietet eine massive Leistungsskalierung mitbahnbrechenden architektonischen Innovationen, die mehr als 10.000Benutzer unterstützen und Terabyte´s von aktiven Daten über mehrereGeografien ohne Leistungsbeeinträchtigung bei der Geschwindigkeitoder Benutzererfahrung bieten. Das bietet letztendlichProduct-Lifecycle-Management-Kapazitäten, die in einem wahrhaftglobalen Megaausmaß verteilt und doch synchronisiert sind.Centrics leistungsstarke Slicer-Funktion analysiert Informationeneiner Saison oder eines Jahres mit Leichtigkeit, um Fragen über diefinanzielle Leistung, Anbieterleistung, Kosten oder anderekomplizierte Fragen zu beantworten, die viel "was... wenn" undZahlenreiterei erfordern. Änderungen des Moduls zur Warendispositionvon Centric bieten dem Benutzer verbesserte analytische undleistungsstarke Roll-Ups, Drill-Downs und Split-Hierarchien, um dieMöglichkeiten der finanziellen Analyse auszuweiten.Benutzererfahrung und -akzeptanz sind schon lange die Grundpfeilerdes Erfolgs von Centric. Die völlig neue Benutzeroberfläche baut aufdie führende Position auf und revolutioniert das Look & Feel derLösung. Neue Marken- und Personalisierungsoptionen wurdenhinzugefügt, ebenso Dashboards mit Widgets und Diagrammen, umInformationen auf einen Blick zu erfassen. ZahlreicheBearbeitungsfunktionen minimieren die Klicks und viele andereVerbesserungen fördern die Akzeptanz. Mit Sorgfalt wurde daraufgeachtet, visuelle Ablenkungen auf dem Bildschirm zu reduzieren,wobei Informationen stets zur Hand und einfach zugänglich seinsollen.Zusätzliche neue und leistungsstarke Kapazitäten erhöhen dieBenutzerproduktivität und vereinfachen die Arbeit. DieÄnderungsverfolgung und Benachrichtigungen von Centric befinden sichin einer ansprechenden, einfach zu navigierenden Benutzeroberfläche,und bieten dem Anwender mehrere Möglichkeiten, wichtige Änderungen zuverfolgen und darüber benachrichtigt zu werden, überall im System.Die Rest-API ermöglicht es Unternehmen, Centric-Daten in der ganzenOrganisation zu nutzen, indem es mit Unternehmenssystemen wie ERP,DAM oder anderen Plattformen verbunden werden kann. Benutzer könnensogar eigene Anwendungen erstellen, um Verfahren nahtlos zuintegrieren oder unbegrenzt digital zu transformieren."Centric ist ein Innovationsführer und wir werden auch weiterhinmit unseren Kunden Neuerungen einführen, um den Markt lebendig zuhalten und den Einzelhandel zu transformieren, und um Kapazitäten fürMode, Einzelhandel und Unternehmen für Konsumgüter zu bieten, dietraditionelle PLM-Erwartungen weit übertreffen," sagt Chris Groves,Präsident und CEO von Centric Software. "Unsere Kunden haben unsinspiriert, sie werden fantastische neue Innovationen sehen, diewahrhaft transformieren.".Centric Software, Inc. (http://www.centricsoftware.com)In der Hauptgeschäftsstelle im Silicon Valley und den Zweigstellenin den Metropolen rund um den Globus entwickelt Centric SoftwareTechnologien für die angesehensten Namen aus den Bereichen Mode,Einzelhandel, Schuhe, Luxus-, Outdoor- und Konsumgüter. DasFlaggschiff des Unternehmens, dieProduct-Lifecycle-Management-Plattform (PLM) Centric 8, bietetprofessionelle Funktionen für Warendisposition, Produktentwicklung,Beschaffung, Unternehmensplanung sowie Qualitäts- undForderungsmanagement, die speziell auf schnelllebigeVerbraucherbranchen zugeschnitten sind. Ergänzt werden diePLM-Lösungen durch Centric SMB Pakete, die sich mit ihren innovativenTechnologien und wichtigen Erkenntnissen aus der Branche speziell fürkleine Unternehmen eignen.Centric Software hat bereits vielfache Branchenauszeichnungenerhalten, darunter den Frost & Sullivan Global ProductDifferentiation Excellence Award für Retail, Fashion and Apparel PLMim Jahr 2016 und den Frost & Sullivan Global Retail, Fashion andApparel PLM Product Differentiation Excellence Award im Jahr 2012.Red Herring hat Centric 2013, 2015 und 2016 in seine Liste derGlobal-Top-100 aufgenommen.