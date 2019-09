Bedauern über Rückzug von Mattes - Autoverband VDA sucht Nachfolger

Weitere Suchergebnisse zu "Ford Motor":

BERLIN/HANNOVER (dpa-AFX) - Bernhard Mattes will vorzeitig von der Spitze des Auto-Branchenverbands VDA abtreten - wichtige Mitgliedsfirmen loben die Arbeit des früheren Ford -Deutschland-Chefs.



"Die Orientierung an den Bedürfnissen der gesamten Industrie in einer Zeit großer Umbrüche hat seine Amtszeit ausgezeichnet", sagte der Chef des Zulieferers Bosch, Volkmar Denner, am Freitag. "Ich bedaure den Rücktritt von Herrn Mattes." Zuletzt soll es in manchen Unternehmen aber auch Kritik an der Führungsarbeit gegeben haben.

Wer auf Mattes beim Verband der Deutschen Automobilindustrie folgt, ist noch nicht bekannt. In Medienberichten kursiert der Name von EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger als möglicher Kandidat.

Nach Meinung Denners hat Mattes viel für die Industrie getan: "Mit der Öffnung des VDA für offenen Austausch auch mit Kritikern hat er zuletzt einen wichtigen Impuls gesetzt. Auf diesem Weg sollten wir voranschreiten." Der Ex-Ford-Manager hatte in der vergangenen Woche am VDA-Sitz in Berlin das Gespräch mit Klimaschützern gesucht, die zur Messe IAA für dieses Wochenende große Proteste ankündigten. Er sagte, er wolle einen gesellschaftlichen Dialog in Gang bringen./jap/DP/jsl