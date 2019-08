Bed Bath & Beyond: Was war das denn?

Bed Bath & Beyond, ein Unternehmen aus dem Markt "Homefurnishing Einzelhandel", notiert aktuell (Stand 19:07 Uhr) mit 9.2 USD nahezu gleich (0 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist NASDAQ GS.

Unsere Analysten haben Bed Bath & Beyond nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Analysteneinschätzung: Für Bed Bath & Beyond liegen aus den letzten zwölf Monaten 2 Buy, 8 Hold und 2 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Hold"-Rating entspricht. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor. Dabei kam es zu 1 Buy, 4 Hold und 1 Sell-Einstufungen. Dies entspricht auf kurzfristiger Betrachtungsbasis für uns einer Gesamteinschätzung "Hold". Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 15,92 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (9,2 USD) könnte die Aktie damit um 73,01 Prozent steigen, dies entspricht einer "Buy"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Bed Bath & Beyond-Aktie somit insgesamt eine "Hold"-Empfehlung.

2. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber Bed Bath & Beyond. Es gab insgesamt sieben positive und fünf negative Tage. An zwei Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind jedoch hauptsächlich negativ. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Bed Bath & Beyond daher eine "Hold"-Einschätzung. Insgesamt erhält Bed Bath & Beyond von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Hold"-Rating.

3. Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 7,24 Prozent und liegt damit 3,42 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Spezialität Einzelhandel, 3,82). Die Bed Bath & Beyond-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine "Buy"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.