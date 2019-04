Bed Bath & Beyond: Was kann da noch kommen?

Bed Bath & Beyond weist am 01.04.2019, 19:45 Uhr einen Kurs von 16,72 USD an der Börse NASDAQ GS auf. Das Unternehmen wird unter "Homefurnishing Einzelhandel" geführt.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Bed Bath & Beyond einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Bed Bath & Beyond jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 9 Analystenbewertungen für die Bed Bath & Beyond-Aktie abgegeben. Davon waren 0 Bewertungen "Buy", 5 "Hold" und 4 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Hold"-Rating für die Bed Bath & Beyond-Aktie. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Hold". In diesem Zeitraum stuften 0 Analysten den Titel als Buy ein, 1 als Hold und 1 als Sell. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 15,88 USD. Das Wertpapier hat damit ein Abwärtspotential von -6,56 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (16,99 USD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Sell"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Bed Bath & Beyond somit ein "Hold"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

2. Anleger: Aktienkurse lassen sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben Bed Bath & Beyond auf sozialen Plattformen betrachtet und gemessen, dass die Kommentare bzw. Befunde überwiegend positiv gewesen sind. Allerdings haben die Nutzer der sozialen Medien rund um Bed Bath & Beyond in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Buy". Damit kommt die Redaktion zu dem Befund, dass Bed Bath & Beyond hinsichtlich der Stimmung als "Buy" eingestuft werden muss.

3. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 9,15 liegt Bed Bath & Beyond unter dem Branchendurchschnitt (77 Prozent). Die Branche "Spezialität Einzelhandel" weist einen Wert von 39,82 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Buy"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.