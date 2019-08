Bed Bath & Beyond: Bloß billig oder auch preiswert?

In die Bed Bath & Beyond-Aktie investiert zu sein, ist seit zwei Jahren keine gute Idee, denn der Wert befindet sich in einem langfristigen Abwärtstrend. Notierte die Aktie im September 2017 noch auf dem Niveau von 29,63 US-Dollar hat sie sich in der Zwischenzeit glatt gedrittelt. Inzwischen sind wir an einem Punkt angelangt, wo man als Anleger durchaus mal nachfragen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung