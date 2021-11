Bed Bath & Beyond-Aktien: Warum sie steigen!

Überblick

Bed Bath & Beyond Inc. (NASDAQ:BBBY) Aktien handeln höher, nachdem Citron Research einen Long-Bericht veröffentlicht hat.

Die Aktien von Bed Bath & Beyond wurden am Dienstag und Mittwoch ebenfalls höher gehandelt, nachdem das Unternehmen eine Partnerschaft mit Kroger angekündigt hatte. Bed Bath & Beyond kündigte außerdem an, dass es seinen dreijährigen Aktienrückkaufplan in Höhe von 1 Mrd. USD bis zum Ende des



