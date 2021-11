Bed Bath, Beyond Aktie: Was war das denn?

Bed Bath & Beyond weist am 19.11.2021, 17:13 Uhr einen Kurs von 23.34 USD an der Börse NASDAQ GS auf. Das Unternehmen wird unter "Homefurnishing Einzelhandel" geführt.

Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Bed Bath & Beyond entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Analysteneinschätzung: Analysten haben in den zurückliegenden 12 Monaten für die Bed Bath & Beyond 1 mal die Einschätzung buy, 7 mal die Einschätzung Hold sowie 3 mal das Rating Sell vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Hold". In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung - unterm Strich ist das Rating für das Bed Bath & Beyond-Wertpapier aus dem letzten Monat "Hold" (0 Buy, 1 Hold, 0 Sell). Schließlich beschäftigen sich die Analysten auch mit dem aktuellen Kurs von 22,9 USD. Auf dieser Basis erwarten sie eine Entwicklung von -5,52 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 21,64 USD. Diese Entwicklung betrachten wir als "Sell"-Einschätzung. Insofern ergibt sich insgesamt für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Hold".

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt Bed Bath & Beyond mit einer Rendite von 17,2 Prozent mehr als 25 Prozent darunter. Die "Spezialität Einzelhandel"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 77,25 Prozent. Auch hier liegt Bed Bath & Beyond mit 60,06 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

3. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 25,6 und liegt mit 37 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Spezialität Einzelhandel) von 40,6. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Bed Bath & Beyond auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.